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четверг, 02 сентября 2021 21:10

Какое жилье чаще всего покупают украинцы: обзор цен

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Какое жилье чаще всего покупают украинцы: обзор цен
Популярные районы - Дарницкий, Голосеевский, Печерский. Фото: pixabay.com

В августе украинцы потратили на покупку жилья в Киеве $45 млн. Это на 21% больше, чем было в июле. Популярные районы - Дарницкий, Голосеевский, Печерский.

За $40 тыс. купили 1-комнатную квартиру площадью 40 кв.м. на ул. Щербакивского (Шевченковский р-н). 50 тыс. заплатили за 2-комнатную квартиру площадью 45 кв.м на ул. Бакинской в старом жилом фонде (Шевченковский р-н). Столько же отдали за дом в с. Зазимье площадью 160 кв.м, сообщает АН "Благовест".

На ул. Депутатской (Святошинский р-н) приобрели 1-комнатную квартиру площадью 79 кв. м за $100 тыс. Однако, за 1-комнатную квартиру на ул. Ломоносова (Голосеевский р-н) площадью 49 кв. м заплатили $102 тыс.

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На Крещатике продали 3-комнатную квартиру площадью 80 кв.м за $ 260 тыс. На ул. Грушевского жилье площадью 254 кв.м купили за $1 млн.

"На рынке наблюдается высокая активность. Наибольшим спросом пользуется жилье в ценовом сегменте $50-100 тыс. Цены растут пропорционально спросу", - говорит Елена Биберова, генеральный директор АН "Благовест".

В августе на рынке аренды недвижимости в Киеве рос спрос и цены. Самым бюджетным вариантом стала 1-комнатная квартира площадью 32 кв. м на ул. Выговского (Подольский р-н). Ее арендовали за 6400 грн.

1-2 комнатные квартиры стоимостью до $500 можно найти в Дарницком, Деснянском, Святошинском районах.

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02
сентября

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