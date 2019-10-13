Украинка решила загадку, которую никто не мог решить 400 лет

 
Ексклюзивы
1/5
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 1557
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 1908
"Острые вопросы потопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
"Острые вопросы потопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
1 Просмотров: 792
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
2 Просмотров: 5373
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
Просмотров: 873
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
1 Просмотров: 279
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 1377
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
5 Просмотров: 2133
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
2 Просмотров: 2673
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Просмотров: 1395
Фото
Все фото
5
14
25
5
5
&quot;Не удивляйтесь, если вам напишет герой книги&quot; - Макс Кидрук показал новый роман
"Не удивляйтесь, если вам напишет герой книги" - Макс Кидрук показал новый роман
&quot;Люди странные&quot; - мужчина 8 лет фотографировал городское безумие
"Люди странные" - мужчина 8 лет фотографировал городское безумие
Потусторонний мир: психолог изображает запрятанные страхи человека
Потусторонний мир: психолог изображает запрятанные страхи человека
Не любят русскоязычных и едят асфальт: Антін Мухарский рассказал о чернобыльских мутантах
Не любят русскоязычных и едят асфальт: Антін Мухарский рассказал о чернобыльских мутантах
Все для идеального фото: создали яркий музей селфи
Все для идеального фото: создали яркий музей селфи
Видео
Все видео
Показали гигантскую тыкву-рекордсмен весом с автомобиль
Показали гигантскую тыкву-рекордсмен весом с автомобиль
Кива стал звездой PornHub
Кива стал звездой PornHub
Опубликовали 3D-карту Луны
Опубликовали 3D-карту Луны
Показали уникальное видео, как черная дыра разрывает звезду
Показали уникальное видео, как черная дыра разрывает звезду
Дрессированная россиянами белуха-шпионка стала звездой Youtube
Дрессированная россиянами белуха-шпионка стала звездой Youtube
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 2961
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6696
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1440
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 990
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 810
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
12 октября 2019
Просмотров: 846
Золота людина
– Це не лікарі! З умираючих тягнути гроші можуть тільки виродки, – каже Іван. Говоримо про завідувача поліклініки Національного ...
воскресенье, 13 октября 2019 18:18

Украинка решила загадку, которую никто не мог решить 400 лет

  Комментировать
Украинка решила загадку, которую никто не мог решить 400 лет
Марина Вязовская первой решила математическую загадку, которую никто не мог решить 400 лет. Фото: Рубрика

Марина Вязовская из Киева первой решила математическую загадку, которую никто не мог решить 400 лет.

Она решила уравнение, решит, как размещается в 8- и 24-мерных пространствах бесконечное количество точек, отталкиваются друг от друга, пишет shotam.info.

Женщина закончила Киевский естественнонаучный лицее № 145 и механико-математический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине основали новую науку

В 2013 году получила степень доктора естественных наук в немецком Боннском университете. Получила одну из самых престижных математических наград - "Премию Салема".

Ученый работает в Швейцарском технологическом институте.

В России социолог и философ Игорь Чубайс во время дебатов с экс-главарем боевиков ДНР Игорем Стрелкова-Гиркиним назвал его преступником и покинул студию с возгласом "Слава Украине".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинка решила загадку, которую никто не мог решить 400 лет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
октября

Сны важны для психического здоровья: ученый

Самое читаемое
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
16
 1 Просмотров: 36370
На свадьбе убили &quot;вора в законе&quot;, который был надзирателем Киева
На свадьбе убили "вора в законе", который был надзирателем Киева Просмотров: 34255
&quot;Люди странные&quot; - мужчина 8 лет фотографировал городское безумие
"Люди странные" - мужчина 8 лет фотографировал городское безумие
14
 Просмотров: 29476
Главаря ДНР Пушилина арестовали в Москве
Главаря ДНР Пушилина арестовали в Москве 1 Просмотров: 26892
Вора в законе &quot;разкороновали&quot; и избили на свадьбе
Вора в законе "разкороновали" и избили на свадьбе 1 Просмотров: 22492
Интересно
"Не удивляйтесь, если вам напишет герой книги" - Макс Кидрук показал новый роман
"Не удивляйтесь, если вам напишет герой книги" - Макс Кидрук показал новый роман
5
 Просмотров: 81
Диджей, опера-реквием и лепка из глины: состоится масштабный художественный фестиваль
Диджей, опера-реквием и лепка из глины: состоится масштабный художественный фестиваль Просмотров: 81
"Люди странные" - мужчина 8 лет фотографировал городское безумие
"Люди странные" - мужчина 8 лет фотографировал городское безумие
14
 Просмотров: 29467
Потусторонний мир: психолог изображает запрятанные страхи человека
Потусторонний мир: психолог изображает запрятанные страхи человека
25
 Просмотров: 1980
Не любят русскоязычных и едят асфальт: Антін Мухарский рассказал о чернобыльских мутантах
Не любят русскоязычных и едят асфальт: Антін Мухарский рассказал о чернобыльских мутантах
5
 Просмотров: 1008
Больше всего комментируют
5
Арахамия заявил, что денег на Донбасс нет
2
Инициированный Герусом импорт электроэнергии из РФ позволит российским лоббистам поднять вопрос о снятии санкций — СМИ
2
Зеленский не вмешивается: через Коломойского провалили переговоры с МВФ
1
Как уменьшить счета за отопление: мнение эксперта
1
"Острые вопросы потопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
Голосов: 3628
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua