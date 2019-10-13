Украинка решила загадку, которую никто не мог решить 400 лет

Марина Вязовская первой решила математическую загадку, которую никто не мог решить 400 лет. Фото: Рубрика

Марина Вязовская из Киева первой решила математическую загадку, которую никто не мог решить 400 лет.

Она решила уравнение, решит, как размещается в 8- и 24-мерных пространствах бесконечное количество точек, отталкиваются друг от друга, пишет shotam.info.

Женщина закончила Киевский естественнонаучный лицее № 145 и механико-математический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

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В 2013 году получила степень доктора естественных наук в немецком Боннском университете. Получила одну из самых престижных математических наград - "Премию Салема".

Ученый работает в Швейцарском технологическом институте.

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