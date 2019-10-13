Украинка решила загадку, которую никто не мог решить 400 лет

Марина Вязовская из Киева первой решила математическую загадку, которую никто не мог решить 400 лет.
Она решила уравнение, решит, как размещается в 8- и 24-мерных пространствах бесконечное количество точек, отталкиваются друг от друга, пишет shotam.info.
Женщина закончила Киевский естественнонаучный лицее № 145 и механико-математический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине основали новую науку
В 2013 году получила степень доктора естественных наук в немецком Боннском университете. Получила одну из самых престижных математических наград - "Премию Салема".
Ученый работает в Швейцарском технологическом институте.
В России социолог и философ Игорь Чубайс во время дебатов с экс-главарем боевиков ДНР Игорем Стрелкова-Гиркиним назвал его преступником и покинул студию с возгласом "Слава Украине".
Комментарии