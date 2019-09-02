Каким будет курс доллара на этой неделе

К концу недели доллар будет стоить в пределах 25,1-25,2 грн. Фото: Depositphotos

В течение недели курс валют будет колебаться в пределах 25,1-25,2 грн/долл. Евро будет стоить 27,7-27,9 грн.

"На прошлой неделе курс гривны не смог превысить отметку 25,2 гривны за доллар. Способствовал устойчивому положению гривны аукцион ОВГЗ, который прошел 27 августа. За счет высокого спроса на 5-летние облигации был повышен спрос и на гривну, благодаря чему мы видим текущую уверенность нашей валюты", - говорит аналитик "Альпари" Максим Пархоменко.

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Общий объем размещений составил 1,8 млрд грн.

"На этой неделе ожидается проведение большого аукциона ОВГЗ. Это может сформировать спрос на гривневую ликвидность. Его общий объем не является крайне существенным и не сможет вывести курс гривны значительно ниже текущих оценок", - подытожил Пархоменко.

Национальный банк Украины на 2 сентября установил курс доллара на уровне 25,14 грн. Это на 9 коп. меньше, чем было перед выходными. Сообщает сайт НБУ. Евро подешевел на 19 коп. Стоит 27,74 грн.