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понедельник, 02 сентября 2019 07:10

С начала осени доллар подешевел

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С начала осени доллар подешевел
Доллар подешевел на 9 коп. Фото: Depositphotos

Национальный банк Украины на 2 сентября установил курс доллара на уровне 25,14 грн. Это на 9 коп. меньше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 19 коп. Стоит 27,74 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 25,10 грн, продают по 25,14 грн.

За евро предлагают 27,62 грн. Продают по 27,75 грн.

Российский рубль скупают и продают по 37 коп.

К 2020-му доллар в Украине подорожает до 30,6 грн. В конце 2019-го американская валюта в среднем будет стоить 28,8 грн/долл., говорится в исследовании международного рейтингового агентства Fitch.

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