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Какие серии домов признали самыми неудобными для проживания

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Какие серии домов признали самыми неудобными для проживания
Среди недостатков серий чаще всего встречается невозможность перепланировки. Фото: pixabay

Серийные дома в Украине строили, чтобы удешевить себестоимость квадратного метра и ускорить процесс строительства.

Такая недвижимость появлялась преимущественно во второй половине прошлого века, пишет dom.ria.

Среди распространенных проектов прошлого века неудобными считают такие:

Хрущевка 464 серии

В хрущевках всех серий тесные кухни квадратурой до 6 кв. м, маленькая жилая площадь, проходные комнаты, неудобные объединены санузлы, потолки 2,5 метра, плохая тепло- и звукоизоляция.

Лучшей стала 438 версия, но от нее быстро отказались из-за высоких затрат на строительство. Средней стала 480 серия, а худшей можно считать 464 по следующим причинам: узкий шаг поперечных опорных конструкций, что влечет ограничения перепланировки; тонкие холодные наружные стены 35 см; планирование проходными, узкими комнатами; тесная прихожая, санузел, кухня; компактные лестничные площадки; низкое качество кровли, перекрытий.

Серия 1-464А-20

Это улучшенное жилье с 9 этажами. В 70-е годы серию 1-464А-20 достаточно быстро признали неликвидной, и в Киеве ее строили только в течение 3 лет. Хотя за это время успели возвести довольно много таких домов на Нивках, Шулявке, Соломенке, Дарнице.

От серии отказались по причине нерациональности мест общего пользования - они занимают достаточно большую площадь, находятся в центре здания, поэтому спроектировано без окон. Это неудобно при эксплуатации и в контексте пожарной безопасности.

Среди других недостатков 1-464А-20 называют: шесть квартир на этаже неудобного планирования с маленькими кухнями; тонкие, холодные опорные стены толщиной 35 см; слабые шатровые перекрытия; плоская мягкая кровля с малым сроком службы, плохая тепловая и гидроизоляция; малый шаг поперечных опорных стен и невозможность перепланировки.

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Серия КТ

Конфигурации квартир считают хорошими, но в контексте эксплуатационных качеств есть проблемы: плохая защита от влаги, протечки в местах стыков, грибок; высокая звукопроводность; необходимость утепления; ограничения в контексте перепланировки.

Серия БПС

16-этажные панельные дома БПС пришли в Киев как аналог неудачной московской серии II-57. Среди недостатков: все стены опорные, а значит нельзя сделать перепланировку; высота потолков составляет 2,5 метра; низкая теплоизоляция и высокая звукопроводность; небольшие кухни 7-9 кв. м с нерациональным косым балконом; неудобные узкие коридоры.

Серия 96

Это более современный вариант типичной крупнопанельной застройки. На начало строительства в середине 70-х годов эти дома считались прогрессивными. Насчитывали от 5 до 10 этажей. Их активно строили в 80-х и 90-х годах прошлого века.

Недостатки серии: небольшие кухни 7,5-8,5 кв.м, узкие коридоры до 6 квадратов; необходимость в дополнительном утеплении и звукоизоляции; тесная раздельный санузел - в некоторых однокомнатных квартирах объединенный с сидячей ванной; ограничения в перепланировке по причине малого шага опорных стен и внутреннего опорного каркаса.

В декабре средняя стоимость квадратного метра в новостройках Киева повысилась. Цена в первый месяц зимы составляла 32,4 тыс. грн. Это на 0,8% больше, чем в ноябре.

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