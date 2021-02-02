Как украинцев планируют защищать от финансовых пирамид

Законопроект предлагает повысить уровень ответственности всех участников рынков капитала. Фото: unsplash

В парламенте хотят создать систему обмена информацией о деятельности мошенников с государственными финансовыми и правоохранительными органами других стран.

Таким образом планируют противодействовать финансовым пирамидам, привлекать к ответственности мошенников, возмещать средства пострадавшим, сообщают в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде.

Документ предусматривает новый регуляторный надзор, а именно:

- получение, обмен информацией о деятельности мошенников между государственными финансовыми и правоохранительными органами Украины и других стран;

- блокирования сомнительных счетов до решения суда по сути дела, поддержка прокуроров в судебных процессах;

- взаимодействие с иностранными финансовыми регуляторами для использования их возможностей по возврату денег из других юрисдикций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт посоветовал, как научиться экономить

Законопроект предлагает повысить уровень ответственности всех участников рынков капитала, что может вернуть доверие инвесторов к Украине.

"Для большей эффективности регулятора предлагается ввести 3 уровня надзора за рынком: оценка - проверки - рассмотрение дела. На каждом из них будут действовать отдельные уполномоченные лица, которые должны выполнять функции независимо друг от друга", - говорится в сообщении.

За последние 3 месяца 2020 года в Украине было выявлено более 40 сомнительных финансовых проектов, среди которых - финансовые пирамиды. Общее количество таких проектов - около 60.