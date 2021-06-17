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воскресенье, 20 июня 2021 21:10

Как удачно пройти собеседование и получить работу

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Как удачно пройти собеседование и получить работу
Подготовьте к рекрутеру несколько вопросов относительно возможного графика или формата сотрудничества. Фото: pixabay.com

К собеседованию обязательно нужно готовиться. Стоит посмотреть сайт компании, соцсети. Поинтересуйтесь, какие вакансии еще открыто. Это поможет понять, чем занимается компания, какие ценности пропагандирует.

Затем подумайте над тем, какие ваши профессиональные навыки соответствуют требованиям в вакансии. Подготовьте к рекрутеру несколько вопросов относительно возможного графика или формата сотрудничества, а также портрета идеального кандидата на эту должность, пишет Work.ua.

Не стоит опаздывать на собеседование. Рассчитывайте, что могут быть пробки, придется искать офис. Если встреча состоится онлайн, то выберите удобное для вас место в доме. Убедитесь, что интернет, гарнитура и камера исправно работают.

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На собеседовании старайтесь не волноваться. Заранее подготовьте стакан воды.

Собеседование - это всегда диалог. Общайтесь с рекрутером, задавайте вопросы, при необходимости делайте уточнения.

Работников старше 65 лет не нанимает каждый седьмой работодатель, только 18% имеют в штате работников 40 плюс.

Около половины работодателей считают старшее поколение хорошими работниками, каждый десятый называет их лучше молодых. Столько же работодателей убеждены, что сотрудники 40 плюс менее эффективны.

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