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Как реально снизить стоимость газа для населения

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Как реально снизить стоимость газа для населения
Топливо должно продаваться по усредненной цене второго квартала. Фото: unsplash

Проблема в том, что в Украине население не является участником рынка газа. Потому что не способно сделать содержательный выбор, рассказал Gazeta.ua экономист Борис Кушнирук.

"На рынке газа для населения присутствуют 2 условных продавца - Нафтогаз и Газсбыт. Это не конкурентный рынок. Цена газсбытов - мародерство. И стоимость от Нафтогаза тоже несправедлива. Газ на европейском рынке стоит дешевле после завершения отопительного сезона. Именно в этот период облгазы и предприятия теплокоммунэнерго должны в полном объеме закупать газ для нужд населения", - убежден эксперт.

По его словам, топливо должно продаваться по усредненной цене 2-го квартала.

"В ней должны быть заложены все связанные расходы - доставка, закачки в хранилища, хранения, поднятие из хранилищ, комиссии. И это обойдется дешевле, чем цена, выставленная в период, когда она является наивысшей. Людей делают заложниками того, что не закупили газ, когда он был самый дешевый", - говорит экономист.

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По его мнению, потребители должны платить ежемесячную абонплату.

"Население должно платить абонплату в течение года, тогда не будем иметь зимних пиков цены. Домохозяйствам тогда легче рассчитаться за газ и тепло. Соответственно, это сократит потребность в бюджетных субсидиях. Одна ситуация, когда у вас равномерная цена в течение года и вы сравниваете ее с доходами домохозяйства. Совсем другая, когда сравниваете расходы на коммунальные услуги во время пика их потребления с доходами. В последнем случае требуются значительно большие средства для предоставления субсидий", - объясняет Борис Кушнирук.

По его словам, газсбыты смогут конкурировать между собой в пределах тарифа 2-го квартала.

"Тот же Нафтогаз может предложить ресурс дешевле. Просто тогда у него будет минимальная маржа на закупках. Они хотят жить с огромной", - говорит экономист.

Правительство хочет разработать газовый проект, когда цена на газ для потребителей будет фиксироваться на год. Это должно защитить украинцев от непредсказуемого роста тарифов, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Автор: Юлия КАРМАНСКАЯ
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