Как правильно написать резюме

Лучше не использовать слова-штампы. Не стоит писать, что вы амбициозные, креативные, пунктуальны. Фото: pixabay.com

Чтобы правильно написать резюме, прежде всего стоит определиться с целью. Например, вы хотите быть менеджером по продажам. Не стоит писать, что готовы на любую работу.

Работодатели ищут целенаправленных работников, которые знают, чем планируют заниматься. Поэтому резюме без конкретики не заинтересует ни одного рекрутера, пишет Work.ua.

Не стоит бояться, если у вас нет опыта работы. Многие компании готовы учить людей с нуля. Однако нужно развиваться и постоянно учиться новому. Не забудьте упомянуть в резюме, как совершенствуете свои навыки.

Указывайте, какую заработную плату планируете получать. Перед этим узнайте, сколько платят людям в вашей сфере. В то же время надо понимать, что без опыта работы не стоит посягать на самые высокие выплаты. Зарплата вырастет, если удастся зарекомендовать себя как добросовестного работника.

В резюме не должно быть ошибок. Кроме того, выберите правильное фото. Это не может быть снимок, где вы позируете в бассейне. В то же время лучше избегать фотографий, где вы с галстуком и в деловом костюме.

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Структурируйте резюме, делайте подразделения, а в них маркированные списки. Будьте последовательны и следуйте хронологии.

Лучше не использовать слова-штампы. Не стоит писать, что вы амбициозные, креативные, пунктуальны. Лучше всего о вас расскажут ваши достижения. О них можно упомянуть в разделе "Опыт работы".

С началом лета работодатели активно публикуют вакансии для молодежи. Среди самых популярных профессий: менеджеры, продавцы, курьеры и кассиры. В среднем студенты без опыта работы могут заработать 13,5 тыс. грн. Это на 40% больше, чем летом 2020 года. Например, менеджеру готовы платить 12,5 тыс. грн, оператору call-центра - 25 тыс. грн. Зарплату 8,6 тыс. грн обещают продавцу, 13,5 тыс. грн - промоутеру.