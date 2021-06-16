Как правильно написать резюме

 
Ексклюзивы
1/5
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Просмотров: 711
"У войну много болячек пережил" - киевляне сказали, готовы ли платить за вакцинацию
"У войну много болячек пережил" - киевляне сказали, готовы ли платить за вакцинацию
Просмотров: 126
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
Просмотров: 144
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Просмотров: 648
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Просмотров: 783
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
1 Просмотров: 360
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 1215
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Просмотров: 585
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Просмотров: 684
Почему Украина должна платить за долги Судана
Почему Украина должна платить за долги Судана
Просмотров: 1152
Фото
Все фото
11
4
15
15
5
&quot;По 20 гривен за пачку - что это за масло&quot;: какие белорусские товары популярны в Украине
"По 20 гривен за пачку - что это за масло": какие белорусские товары популярны в Украине
Конец эпохи бедности: &quot;слуги народа&quot; носят рубашки за семь средних пенсий
Конец эпохи бедности: "слуги народа" носят рубашки за семь средних пенсий
Курятина, яйца, сахар дешевеют. Масло стабильно дорогое - обзор цен
Курятина, яйца, сахар дешевеют. Масло стабильно дорогое - обзор цен
&quot;Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли &quot;
"Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли "
Конец эпохи бедности: &quot;слуга народа&quot;, которая получала соцпомощь, носит сумку за 20 &quot;минималок&quot;
Конец эпохи бедности: "слуга народа", которая получала соцпомощь, носит сумку за 20 "минималок"
Видео
Все видео
Ахметов, Порошенко, Пинчук, Медведчук не называют себя олигархами, Коломойскому - безразлично
Ахметов, Порошенко, Пинчук, Медведчук не называют себя олигархами, Коломойскому - безразлично
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Интервью
1/5
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Просмотров: 540
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Просмотров: 540
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 1215
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Просмотров: 684
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Просмотров: 3501
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
18 июня 2021
Просмотров: 63
Гіпертрофія відповіді
Людина – це істота, яка чекає відповіді. Це може бути згода, прийняття, заперечення, любов чи ненависть. Але ніщо нас не лякає так, як кинуте у ...
пятница, 18 июня 2021 21:10

Как правильно написать резюме

  Комментировать
Как правильно написать резюме
Лучше не использовать слова-штампы. Не стоит писать, что вы амбициозные, креативные, пунктуальны. Фото: pixabay.com

Чтобы правильно написать резюме, прежде всего стоит определиться с целью. Например, вы хотите быть менеджером по продажам. Не стоит писать, что готовы на любую работу.

Работодатели ищут целенаправленных работников, которые знают, чем планируют заниматься. Поэтому резюме без конкретики не заинтересует ни одного рекрутера, пишет Work.ua.

Не стоит бояться, если у вас нет опыта работы. Многие компании готовы учить людей с нуля. Однако нужно развиваться и постоянно учиться новому. Не забудьте упомянуть в резюме, как совершенствуете свои навыки.

Указывайте, какую заработную плату планируете получать. Перед этим узнайте, сколько платят людям в вашей сфере. В то же время надо понимать, что без опыта работы не стоит посягать на самые высокие выплаты. Зарплата вырастет, если удастся зарекомендовать себя как добросовестного работника.

В резюме не должно быть ошибок. Кроме того, выберите правильное фото. Это не может быть снимок, где вы позируете в бассейне. В то же время лучше избегать фотографий, где вы с галстуком и в деловом костюме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какую необычную работу предлагают украинцам

Структурируйте резюме, делайте подразделения, а в них маркированные списки. Будьте последовательны и следуйте хронологии.

Лучше не использовать слова-штампы. Не стоит писать, что вы амбициозные, креативные, пунктуальны. Лучше всего о вас расскажут ваши достижения. О них можно упомянуть в разделе "Опыт работы".

С началом лета работодатели активно публикуют вакансии для молодежи. Среди самых популярных профессий: менеджеры, продавцы, курьеры и кассиры. В среднем студенты без опыта работы могут заработать 13,5 тыс. грн. Это на 40% больше, чем летом 2020 года.

Например, менеджеру готовы платить 12,5 тыс. грн, оператору call-центра - 25 тыс. грн. Зарплату 8,6 тыс. грн обещают продавцу, 13,5 тыс. грн - промоутеру.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как правильно написать резюме». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
июня

Нобелевский лауреат объяснил, зачем люди делают сбережения

Самое читаемое
&quot;Петушара, с*ка, извиняйся&quot; - ОПЗЖ устроили драку в Раде
"Петушара, с*ка, извиняйся" - ОПЗЖ устроили драку в Раде
7
 1 Просмотров: 6363
Дерзкая Морозюк похвасталась прелестями в миниатюрном бикини
Дерзкая Морозюк похвасталась прелестями в миниатюрном бикини
6
 Просмотров: 4554
Прощаются с легендарным Григорием Чапкисом
Прощаются с легендарным Григорием Чапкисом
18
 Просмотров: 3213
Погибнут десятки тысяч - секретарь СНБО прокомментировал возможное взятие Донецка
Погибнут десятки тысяч - секретарь СНБО прокомментировал возможное взятие Донецка 15 Просмотров: 3150
Блуза и панталоны: какие купальники носили в прошлом веке
Блуза и панталоны: какие купальники носили в прошлом веке
10
 Просмотров: 2691
Экономика
Зеленский после заседания СНБО: Наводим порядок
Зеленский после заседания СНБО: Наводим порядок 4 Просмотров: 423
СНБО ввела санкции против Фирташа и Фукса
СНБО ввела санкции против Фирташа и Фукса Просмотров: 396
Зеленский сделал вложение на почти 2,8 млн грн
Зеленский сделал вложение на почти 2,8 млн грн Просмотров: 387
ОАСК остановил увольнение Витренко
ОАСК остановил увольнение Витренко Просмотров: 243
Цена на газ для населения при годовом тарифе остаётся прежней - Нафтогаз
Цена на газ для населения при годовом тарифе остаётся прежней - Нафтогаз Просмотров: 135
Больше всего комментируют
15
Погибнут десятки тысяч - секретарь СНБО прокомментировал возможное взятие Донецка
5
Отношения Зеленского и Разумкова натянутые по самое не могу - СМИ
4
Зеленский после заседания СНБО: Наводим порядок
3
Жена Скичко покрутила бедрами в бикини на отдыхе в Италии
2
Историк обнаружил свидетельство массовых убийств возле Одессы
Голосов: 26557
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть