Как перестроят Крещатик за 740 млн грн

Ремонтировать Крещатик обещают круглосуточно. Фото: IGotoWorld.com

Главную улицу столицы Крещатик начнут ремонтировать в середине марта.

Об этом сообщает Киевавтодор.

"Уже через месяц стартует первый за 18 лет капитальный ремонт ул. Крещатик. Работы будут выполняться круглосуточно и первый этап должны быть закончены в конце мая", – сообщил и.о. генерального директора компании Александр Федоренко. Сейчас должны получить разрешительную документацию на проведение работ.

Перекрывать Крещатик от Бессарабки до Европейской площади не планируют. Движение будут ограничивать в отдельных кварталах.

"В частности, на участках ул. Б. Хмельницкого – пл. Европейская и ул. Б. Хмельницкого – пл. Бессарабский. Схемы объезда будут опубликованы на ресурсах КГГА и Киевавтодра впоследствии", – добавил Александр Федоренко.

На улице заменят асфальт проезжей части, тротуары замостят гранитной брусчаткой, проложат велодорожки и отремонтируют сливную канализацию.

Ремонтировать Крещатик обещают круглосуточно, чтобы завершить первый этап работ до конца мая, когда Киев празднует День города.

Улицу еще больше озеленят. На обновленных газонах устроят систему автополива и высадят новые деревья.

Капитально отремонтируют подземные пешеходные переходы. Предусмотрено обустроить и наземные.

Через месяц стартует первый за 18 лет капитальный ремонт

К тендеру по ремонту ул. Крещатик были допущены две компании, по данным Прозорро.

Выиграла - турецкая "Онур" с предложением 739,5 млн грн.

"Довольно дорогое удовольствие – более 1 миллиарда гривен это будет стоить с учетом полностью всех переходов, изменение полностью плитки, изменение полностью концепции. И каштаны на Крещатике будут", – пообещал мэр Киева Виталий Кличко.

Полностью закончить капитальный ремонт Крещатика планируют осенью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве заговорили о зачистке брусчатки почти со всех улиц

Мэр Киева Виталий Кличко анонсировал масштабную реконструкцию улицы Крещатик осенью прошлого года. На ремонт из бюджета города планировали выделить более 1 млрд. грн.