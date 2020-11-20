Как оценить моральный ущерб и получить возмещение

Согласно статье 23 Гражданского кодекса, лицо имеет право на возмещение морального вреда. Фото: pixabay.com

В Украине причиненный ущерб разделяют на материальный и моральный. С определением материального ущерба проблем не возникает. А вот оценка морального вреда является не столь очевидной.

Моральный вред заключается в физической боли и страданиях, которые физическое лицо испытало в связи с увечьем или иным повреждением здоровья; душевных страданиях, которые физическое лицо испытало в связи с противоправным поведением относительно него самого, членов его семьи или близких родственников; душевных страданиях, которые физическое лицо испытало в связи с уничтожением или повреждением его имущества; в унижении чести и достоинства физического лица, а также деловой репутации физического или юридического лица.

Согласно статье 23 Гражданского кодекса, лицо имеет право на возмещение морального вреда, причиненного вследствие нарушения его прав. Моральный вред возмещается независимо от материального, рассказывает Министерство юстиции в Facebook.

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Размер денежного возмещения зависит от характера правонарушения, глубины физических и душевных страданий, ухудшения способностей пострадавшего или лишения возможности их реализации, степени вины лица, которое нанесло моральный вред.

Лицо, в отношении которого был нанесен ущерб, может претендовать в исковом заявлении на максимальный размер возмещения. Эту сумму в ходе судебного дела сопоставят с обстоятельствами дела, подвергнут анализу и в конечном итоге признают обоснованной полностью, частично или безосновательной.

Моральный вред, причиненный увечьем или иным повреждением здоровья, может возмещаться единовременно или ежемесячно в течение определенного срока. Ущерб, причиненный смертью физического лица, возмещается супругу/супруге такого лица, родителям/усыновителям, детям/усыновленным, а также лицам, которые проживали с этим лицом одной семьей.

Также допускается неимущественное возмещение. Например, опровержение недостоверной информации, публичное извинение и тому подобное.

Если ресторан или кафе не признает вины за пищевое отравление клиента, стоит требовать компенсацию.