Как Нацбанк сдерживает чрезмерные курсовые колебания

Больше всего валюты на межбанке регулятор продал 20-24 июля - $ 347,8 млн. Фото: pixabay.com

В июле Национальный банк на межбанке выкупил $130 млн, чтобы сгладить чрезмерные курсовые колебания.

В то же время продать на межбанковском валютном рынке удалось $498,7 млн, передает НБУ.

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Больше всего валюты регулятор продал 20-24 июля - $347,8 млн. Впервые с сентября 2018 года Нацбанк не вышел на валютный рынок с интервенциями с 13 по 17 июля.

Например, в июне регулятор на межбанке только покупал валюту. Тогда приобрел $1,115 млрд.

С начала года Национальный банк пополнил международные резервы на $4,015 млрд. В то же время продал на межбанке $3,292 млрд.