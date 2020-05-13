Из-за задолженности по кредиту штрафовать не будут: почему

На время карантина запретили повышать процентную ставку для клиентов, которые не смогут вовремя платить по кредиту. Фото: pixabay.com

До окончания карантина украинцев не будут штрафовать за несвоевременную уплату процентов по потребительским кредитам.

Норма распространяется на все потребительские кредиты, которые выдают не только банки, но и финансовые компании, сообщили в Нацбанке.

Запрет на штрафные санкции за несвоевременную уплату потребительских кредитов продлил парламент.

Кроме того, на время карантина запретили повышать процентную ставку для клиентов, которые не смогут вовремя платить по кредиту.

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В то же время закон не освобождает заемщика от обязанности уплаты по кредиту.

Чтобы помочь украинцам выйти из коронакризиса, банки предлагают кредитные каникулы. В то же время это только отсрочка в расчетах клиента с банком на период карантина.

Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла закон о дополнительной поддержке налогоплательщиков во время распространения пандемии Covid-19. Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения короновирусной болезни" поддержали 333 нардепа.