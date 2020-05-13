Платить налоги и проверять бизнес будут по-новому – Рада приняла закон

ФЛП освободили от уплаты единого социального взноса с 1 по 31 мая 2020-го. Фото: pixabay.com

Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла закон о дополнительной поддержке налогоплательщиков во время распространения пандемии Covid-19.

Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения короновирусной болезни" поддержали 333 нардепа, пишет "Укрінформ".

Таким образом, продлили сроки неприменении штрафных санкций за нарушение налогового законодательства с 1 марта по последний календарный день месяца, когда снимут карантин. В эти же сроки не будут начислять пени.

ФЛП освободили от уплаты единого социального взноса с 1 по 31 мая 2020-го. Запрет на проверки бизнеса продлили до последнего календарного месяца, в котором завершается карантин.

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До 2024 года продлили срок действия закона "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков", который завершается 1 августа 2020-го. Уменьшили требования к минимальному размеру уставного капитала банков с 500 млн грн до 200 млн грн.

"До конца 2020-го это актуально для 35 малых банков из 76 банков в целом. Это в основном касается банков с украинским капиталом, которые не смогут в условиях финансового кризиса и ограничений карантина, связанного с коронавирусом, аккумулировать соответствующие средства и осуществить докапитализации" , - говорится в пояснительной записке.

30 апреля во первом чтении Верховная Рада на внеочередном заседании приняла соответствующий законопроект. Тогда его поддержали с сокращенным сроком подготовки.