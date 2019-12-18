Из Кременчуга в Одессу через Сумы: как Укрзализныця "оптимизирует" грузовые перевозки

Полтавский ГОК написал письмо Главе правления АО "Укрзализныця" в связи с ситуацией, сложившейся на станции Золотнишино

Полтавский ГОК (ПГОК) компании Феррекспо направил письмо Главе правления АО "Укрзализныця" Евгению Кравцову в связи с ситуацией, сложившейся на станции Золотнишино Южной железной дороги, которая занята гружеными вагонами.

Так, по состоянию на 16 декабря 2019 года по станциям Одесской и Южной железной дороги накопилось 1958 загруженных железорудными окатышами собственных вагонов ЧАО "Полтавский ГОК" назначением ст. Черноморская и Береговая. Из них 1482 вагона находятся на Южной жд из-за непринятия Одесской ( из них "брошенных" вагонов - 689). По Одесской железной дороге находится 159 "брошенных" вагонов. При этом ООО "ТИС-Руда" и МТП "Пивденный" ежедневно передают заявку на прием составов, в т.ч. и "брошенных".Особое непонимание вызывает тот факт, что вагоны с железорудным сырьем расставлены в противоположную от Одесской жд сторону, 530 вагонов стоят "брошенными" по станциям Полтавской и Сумской дирекций Укрзализныци. Это приводит к увеличению пробега собственного вагона на 40%, а "брошенные" составы поддаются разукомпектованию.

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В связи с этим ПГОК оказался в очень сложном положении и на грани вынужденной остановки производства по причине отсутствия свободных путей. "Нам непонятна позиция Укрзализныци касательно разрешения на российский транзит, когда отечественный производитель несет прямые убытки по вине перевозчика и вынужден останавливаться тогда, когда промышленное производство в Украине падает", - отметил Заместитель Председателя Правления ЧАО "Полтавский ГОК" Дмитрий Спатарь.

В связи с выше изложенным Предприятие просит Евгения Кравцова как можно скорее разобраться в ситуаци, помочь найти выход из критического положения, в котором оказалось ЧАО "Полтавский ГОК" из-за Укрзализныци, и принять все срочные меры для своевременного предоставления маршрутов под разгрузку на ООО "ТИС-Руда" и МТП "Пивденный" в соответствии с их заявками.

Украинские экспортеры при перевозке грузов железнодорожным транспортом сталкиваются с нечестной конкуренцией с россиянами, говорилось в письме Полтавского горно-обогатительного комбината к руководству Государственной регуляторной службы Украины. Украинские грузы включают в планы перевозок по остаточному принципу. Проблема и в непрозрачной тарифной политике Укрзализныци относительно транзитных перевозок: она предоставляет скидки по транзитных тарифах и не позволяет понять реальную цену, по которой российские компании транспортируют свои грузы по территории Украины.