В Украине предоставляют преференции в перевозке российских грузов — открытое письмо

Украинские экспортеры при перевозке грузов железнодорожным транспортом сталкиваются с нечестной конкуренцией. Фото: vcrti.com.ua

Украинские экспортеры при перевозке грузов железнодорожным транспортом сталкиваются с нечестной конкуренцией с россиянами. Об этом говорится в письме Полтавского горно-обогатительного комбината к руководству Государственной регуляторной службы Украины.

За последние месяцы из-за увеличения нагрузки на транспортную инфраструктуру в связи с экспортом урожая зерновых и импортом угля к отопительному сезону, перевозить грузы стало намного сложнее, говорится в обращении.

Украинские грузы включают в планы перевозок по остаточному принципу.Из-за этого на складах накапливаются огромные объемы невывезенной продукции.

Проблема и в непрозрачной тарифной политике Укрзализныци относительно транзитных перевозок: она предоставляет скидки по транзитных тарифах и не позволяет понять реальную цену, по которой российские компании транспортируют свои грузы по территории Украины.

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Полтавский ГОК призывает ГРС Украины исследовать объем предоставленных скидок при транспортировке российских транзитных грузов железнодорожным и морским транспортом и проанализировать экономические последствия для Украины - в том числе, убытки украинских производителей вследствие ограничений объемов украинского экспорта в пользу транзитных грузов. Сделать выводы о целесообразности предоставления преференций при перевозке транзитных грузов.

Ранее горно-обогатительные комбинаты Украины просили чиновников разобраться с трудностями перевозок груза. Проблему это не решило.