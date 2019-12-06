В Украине предоставляют преференции в перевозке российских грузов — открытое письмо

 
Ексклюзивы
1/5
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 243
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 189
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 4221
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 7614
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 19719
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6489
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 387
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 3169
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1269
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1206
Фото
Все фото
3
3
7
9
5
Показали новые 50 и 200 грн
Показали новые 50 и 200 грн
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
&quot;Сладости надо уметь продать&quot; - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
"Сладости надо уметь продать" - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
Субсидии уменьшат: кого затронут новые правила
Субсидии уменьшат: кого затронут новые правила
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Видео
Все видео
Зеленский анонсирует доступные кредиты для бизнеса
Зеленский анонсирует доступные кредиты для бизнеса
Украинское предприятие производит продукцию для российского ВПК - "Схемы"
Украинское предприятие производит продукцию для российского ВПК - "Схемы"
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
"Ты пустил в Украину россиян" - Ляшко напал на Геруса
"Ты пустил в Украину россиян" - Ляшко напал на Геруса
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Интервью
1/5
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 7614
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2205
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2457
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6489
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 1008
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
06 декабря 2019
Просмотров: 108
Позавчора
Історія з продажем одним з українських видавництв прав на їхні книжки в Росію викликала бурю емоцій. Не те щоб у суспільстві, але в певній його ...
суббота, 07 декабря 2019 08:10

В Украине предоставляют преференции в перевозке российских грузов — открытое письмо

  Комментировать
В Украине предоставляют преференции в перевозке российских грузов — открытое письмо
Украинские экспортеры при перевозке грузов железнодорожным транспортом сталкиваются с нечестной конкуренцией. Фото: vcrti.com.ua

Украинские экспортеры при перевозке грузов железнодорожным транспортом сталкиваются с нечестной конкуренцией с россиянами. Об этом говорится в письме Полтавского горно-обогатительного комбината к руководству Государственной регуляторной службы Украины.

За последние месяцы из-за увеличения нагрузки на транспортную инфраструктуру в связи с экспортом урожая зерновых и импортом угля к отопительному сезону, перевозить грузы стало намного сложнее, говорится в обращении.

Украинские грузы включают в планы перевозок по остаточному принципу.Из-за этого на складах накапливаются огромные объемы невывезенной продукции.

Проблема и в непрозрачной тарифной политике Укрзализныци относительно транзитных перевозок: она предоставляет скидки по транзитных тарифах и не позволяет понять реальную цену, по которой российские компании транспортируют свои грузы по территории Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Министра Криклия просят разобраться, почему украинская инфраструктура еще недоступна отечественным производителям

Полтавский ГОК призывает ГРС Украины исследовать объем предоставленных скидок при транспортировке российских транзитных грузов железнодорожным и морским транспортом и проанализировать экономические последствия для Украины - в том числе, убытки украинских производителей вследствие ограничений объемов украинского экспорта в пользу транзитных грузов. Сделать выводы о целесообразности предоставления преференций при перевозке транзитных грузов.

Ранее горно-обогатительные комбинаты Украины просили чиновников разобраться с трудностями перевозок груза. Проблему это не решило.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украине предоставляют преференции в перевозке российских грузов — открытое письмо». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
декабря

Землетрясение уничтожило четыре города

Уникальное изобретение: сахарную пудру делают вилками

Сегодня Екатерины: украинки гадают и призывают женихов

Самое читаемое
Астролог рассказала, когда ждать кризиса
Астролог рассказала, когда ждать кризиса
 1 Просмотров: 32913
&quot;Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову&quot;
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" 1 Просмотров: 7038
&quot;Раб, малорос и предатель&quot; - Соколова &quot;сделала&quot; музыканта Бардаша
"Раб, малорос и предатель" - Соколова "сделала" музыканта Бардаша
 1 Просмотров: 7002
Сборная Нидерландов подверглась серьезной потери перед Евро-2020
Сборная Нидерландов подверглась серьезной потери перед Евро-2020 Просмотров: 5823
Мир, или настоящая стена – боевикам и России поставили ультиматум
Мир, или настоящая стена – боевикам и России поставили ультиматум 5 Просмотров: 5004
Экономика
Адвокат объяснил, как бороться с коллекторами-мошенниками
Адвокат объяснил, как бороться с коллекторами-мошенниками
 Просмотров: 927
Украина и Россия проводят переговоры по газу
Украина и Россия проводят переговоры по газу Просмотров: 261
Предпринимателям будет проще получить кредиты
Предпринимателям будет проще получить кредиты Просмотров: 387
Транзит газа через Украину прекращать не будут - Путин
Транзит газа через Украину прекращать не будут - Путин Просмотров: 2286
Роман Опимах рассказал, какие изменения ждут инвесторов в Госгеонедрах
Роман Опимах рассказал, какие изменения ждут инвесторов в Госгеонедрах
 Просмотров: 54
Больше всего комментируют
6
У Зеленского хотят менять Конституцию, ссылаясь на "Минск"
5
Мир, или настоящая стена – боевикам и России поставили ультиматум
5
Почти половина украинцев считают войну в Донбассе российской агрессией - социологи
3
Минобороны согласилось уничтожить часть военных самолетов
2
Журналисты поймали Рабиновича на лжи - он сбежал
Голосов: 22540
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua