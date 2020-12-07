Исследование показало, какая страна является крупнейшим производителем оружия в мире

В перечень целом попали 12 компаний из США, на них приходится 61% продаж оружия. Фото: pixabay

Американские компании получили первые пять мест в списке 25 крупнейших компаний производителей оружия в 2019 году.

В перечень в целом попали 12 компаний из США, на них приходится 61% продаж оружия, сообщили в результатах исследования Стокгольмского института исследования проблем мира, передает "Економічна правда".

Также в рейтинге есть 4 производители из Китая, которые имеют 16% части рынка. Среди 25 крупнейших продавцов оружия также оказались два российских предприятия.

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Впервые в число крупнейших игроков на рынке вооружений вошла фирма из Объединенных Арабских Эмиратов. По оценке экспертов, компания EDGE продала оружия на 4,75 миллиарда долларов.

Подавляющее большинство военных предприятий США и Китая в 2019 году нарастили продажи собственной продукции. Суммарные продажи вооружений государств из топ-25 в 2019 году составили 361 миллиард долларов, что на 8,5% больше, чем годом ранее.

Амерканський беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper попытается преодолеть украинскую ПВО на границе нашего государства. Такие совместные учения проходят впервые, их проведут в зоне ответственности воздушного командования "Запад".