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среда, 02 декабря 2020 09:50

Новый ударный: беспилотник США будет атаковать украинскую систему ПВО

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Новый ударный: беспилотник США будет атаковать украинскую систему ПВО
Украинские ПВО попытаются перехватить беспилотник MQ-9 Reaper. Фото: facebook.com/kpszsu

Амерканський беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper попытается преодолеть украинскую ПВО на границе нашего государства. Такие совместные учения проходят впервые, их проведут в зоне ответственности воздушного командования "Запад".

Учения "Чистоне небо-2020" в командовании Воздушных сил Украины назвали крайне важным элементом сотрудничества с командования ВВС США в Европе.

"Цель мероприятия - обмен опытом в сфере противовоздушной обороны, в частности проведения практического занятия по отслеживанию, захвату цели на сопровождение и имитации уничтожения БПЛА MQ-9 Reaper. Это хорошая возможность перенять огромный опыт наших американских друзей, получить некоторую материально-техническую поддержку," - заявил временно исполняющий обязанности командующего воздушного командования "Запад" генерал-майор Дмитрий Карпенко.

По словам представителя делегации военно-воздушных сил США в Европе Кевина О'Брайена, результат учений даст поддержку украинским подразделениям ПВО в ходе применения наземных средств зенитных ракетных войск воздушного командования.

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"Я постоянно сотрудничаю с воздушными силами ВСУ, но впервые работаю с представителями противовоздушной обороны. Командующий ВВС генерал-полковник Сергей Дроздов акцентировал, что это один из его приоритетных направлений, и нам важно с вами сотрудничать. Ведь двустороннее обучение развивает успехи совместных украинско-американских тренировок сил ПВО в течение серии учений "Чистое небо", - сказал О'Брайен.

Американские самолеты CV-22B Osprey, которые принимали участие в украинско-американских военных учениях Сил специальных операций, пролетели над Киевом. В тот же день можно было увидеть полеты американских военных самолетов MC130J в небе над Херсоном, Запорожьем, Днепром, Полтавой и Черкассами.

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02
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