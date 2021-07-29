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четверг, 29 июля 2021 10:47

Исследовали, как люди принимают важные решения в жизни

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Исследовали, как люди принимают важные решения в жизни
Экономисту Дэниэлю Макфаддену исполнилось 84 года. Фото: wikipedia

Сегодня исполняется 84 года американскому экономисту Дэниэлю Л. Макфаддену. В 2000 году он получил Нобелевскую премию по экономике "за разработку теории и методов для анализа дискретного выбора".

Макфадден родился 29 июля 1937 года в городе Роли, Северная Каролина, США. Окончил Миннесотский университет в 1957 году. Работал в Питтсбургском университете, с 1968 - в должности профессора. Позже - в Калифорнийском, Чикагском университете, Массачусетском технологическом институте.

Работы Макфаддена посвященные микроэкономическому анализу, демографическим процессам, спросу, методам моделирования, теории выбора.

В исследовании, за которое получил Нобелевскую премию, показано, как статистически обрабатывать основные данные о важнейших решениях, которые люди принимают в жизни. В частности, выбор образования, профессии, места жительства, семейное положение, количество детей.

Макфадден пожертвовал свою премию Фонду Общества Восточного залива для поддержки образования и искусства.

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"Мое второе призвание - фермерство. Мы с женой владеем небольшой фермой и виноградником. Выращиваем и продаем виноград, инжир. Производим вино, оливковое масло. У нас пять коров, три утки и одиннадцать кур. Я считаю, что работа на ферме очищает ум. А виноградник является прекрасным местом для доказательства теорем", - рассказывал в интервью экономист.

Миллионер Альфред Нобель 27 ноября 1895-го подписал завещание. Большую часть своего состояния передал на создание специальной премии. Фонд Нобелевской премии составил 31 млн крон - около $250 млн сейчас.

Альфред Нобель разбогател на производстве динамита, который изобрел 1867-го. Открытие принесло Нобелю всемирную славу и финансовое благополучие. На волне подъема промышленности Альфред открыл более 90 фабрик по всему миру.

К концу жизни Нобель был владельцем около 100 заводов, обладателем 355 патентов на различные изобретения. Что побудило изобретателя создать премию - неизвестно. Проценты по сбережениям имели ежегодно идти на награды за достижения в физике, химии, медицине и физиологии, литературы и миротворческой деятельности. Завещание Нобеля сначала воспринимали скептически. Родня химика требовала признать завещание незаконным. Однако завещание вступило в силу.

Сейчас суммы премий составляют 8 млн шведских крон - $1,1 млн. Кандидатов ежегодно в день смерти Нобеля - 10 декабря - называет Шведская королевская академия наук.

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Дата
29
июля

Исследовали, как люди принимают важные решения в жизни

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