Ипотека ценой жизни. Старая схема дешевой покупки недвижимости стала популярной во время пандемии

Купить недвижимость во Франции можно дешевле, благодаря необычной схеме рассрочка платежей. Фото: Pixabay

Необычная практика купли-продажи недвижимости существует во Франции. Покупатель платит первоначальный взнос, а оговоренную сумму вносит ежемесячно до смерти продавца.

Идея заключается в том, что вы фактически делаете ставку на чужую смерть, пишет The Economist.

Этой схеме уже много веков. Ею пользуются лишь около 1% покупателей французской недвижимости. Однако она приобрела популярность во время пандемии коронавируса.

Благодаря такой практике отсроченных платежей продавцы могут оставаться дома до конца жизни, а не переезжать в дом престарелых.

Пожилые люди получают регулярный месячный доход до самой смерти.

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Преимущество для покупателей состоит в том, что они платят за недвижимость частями, избегая необходимости брать ипотечный кредит. И стоимость здания в таких сделках обычно ниже.

У этой модели есть очевидный риск для покупателя - продавец может умереть не так рано, как можно было ожидать, учитывая, например, на среднюю продолжительность жизни или состояние здоровья.

Например как в случае 1965 года. 47-летний нотариус оформил такое соглашение с 90-летней Жанной Кальман. В конце концов нотариус-покупатель через тридцать лет умер. А его вдова продолжила выплачивать деньги. Ведь Жанна Кальман прожила 122 года и стала самым старым человеком в мире.

В прошлом году украинцы приобрели 771 объект турецкой недвижимости и стали 15-ми среди других иностранцев по количеству покупок. 2019 года Украина занимала 18-ю позицию. Если вложить в турецкую недвижимость от $ 250 тыс., Можно получить гражданство Турции. Купленные объекты можно продать за 3 года, а все это время сдавать в аренду. Доходность такой сделки составит около 4%.