Цены на жилье в Украине подскочат вдвое

 
Ексклюзивы
1/5
Электроэнергия подорожает осенью - эксперт
Электроэнергия подорожает осенью - эксперт
Просмотров: 279
"Мы прошли в 1/4 финала" - как фанаты болели за Украину
"Мы прошли в 1/4 финала" - как фанаты болели за Украину
Просмотров: 810
Слонов и крокодилов "поселили" в центре Киева: впечатляющие фото
Слонов и крокодилов "поселили" в центре Киева: впечатляющие фото
Просмотров: 738
"В ЕС потеряют доверие к Украине". Каковы будут последствия обхода системы "Прозорро" на 5 млрд грн
"В ЕС потеряют доверие к Украине". Каковы будут последствия обхода системы "Прозорро" на 5 млрд грн
Просмотров: 621
Будет большой распил ко Дню Независимости: основатель Prozorro о закупках на 5 млрд без тендеров
Будет большой распил ко Дню Независимости: основатель Prozorro о закупках на 5 млрд без тендеров
Просмотров: 576
Пошла на День молодежи: 2-летняя путешественница подняла на ноги почти тысячу человек
Пошла на День молодежи: 2-летняя путешественница подняла на ноги почти тысячу человек
Просмотров: 864
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 702
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
6 Просмотров: 1359
Нашли тела убитых НКВДистами повстанцев
Нашли тела убитых НКВДистами повстанцев
Просмотров: 1395
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
1 Просмотров: 450
Фото
Все фото
5
17
15
11
4
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
Синячки из Херсона, шикардосний помидор, картофель для работящих рук: как продавцы рекламируют товар
Синячки из Херсона, шикардосний помидор, картофель для работящих рук: как продавцы рекламируют товар
Муж изменил жене, два дня дома не был. Прибежал за букетом: какие цветы покупают украинцы
Муж изменил жене, два дня дома не был. Прибежал за букетом: какие цветы покупают украинцы
&quot;По 20 гривен за пачку - что это за масло&quot;: какие белорусские товары популярны в Украине
"По 20 гривен за пачку - что это за масло": какие белорусские товары популярны в Украине
Конец эпохи бедности: &quot;слуги народа&quot; носят рубашки за семь средних пенсий
Конец эпохи бедности: "слуги народа" носят рубашки за семь средних пенсий
Видео
Все видео
"Как такое может быть в 21 веке?" - Укрзализныця возмутила Ольгу Сумскую
"Как такое может быть в 21 веке?" - Укрзализныця возмутила Ольгу Сумскую
Самолет "Мрия" напугал фотографов
Самолет "Мрия" напугал фотографов
Построить город с нуля и высадить миллиард деревьев - как выполняет обещания Зеленский
Построить город с нуля и высадить миллиард деревьев - как выполняет обещания Зеленский
Ахметов, Порошенко, Пинчук, Медведчук не называют себя олигархами, Коломойскому - безразлично
Ахметов, Порошенко, Пинчук, Медведчук не называют себя олигархами, Коломойскому - безразлично
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Интервью
1/5
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Просмотров: 117
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 702
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2070
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 756
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
3 Просмотров: 396
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
27 июня 2021
Просмотров: 963
Виплати важливіші
– Не думав, що можна так закохатися. Втрачаю голову, – каже Олександр. Ольгу побачив три роки тому на відпочинку біля річки. За ...
среда, 30 июня 2021 15:26

Цены на жилье в Украине подскочат вдвое

  Комментировать

Жилье в Украине вдвое подорожает. Возникнет общий застой отрасли, прогнозирует Конфедерация строителей Украины.

Автор: Елена Луценко
  Застройщики начнут закладывать величину налога в цену жилья. Стоимость квартир поэтому возрастет на 20%
Застройщики начнут закладывать величину налога в цену жилья. Стоимость квартир поэтому возрастет на 20%

Предложенные правительственным законопроектом №5600 налоговые нормы для рынка жилья приведут к падению объемов продаж и строительства, сокращение рынка инвестирования вдвое. Возможное банкротство строительных компаний. К этому приведет увеличение подоходного налога с 5 до 18% на третью и последующие сделки с квартирами, а также введение НДС при продаже квартир, пишет UBR.

Застройщики начнут закладывать величину налога в цену жилья. Стоимость квартир поэтому возрастет на 20%.

"Введение НДС при продаже квартир противоречит самой специфике строительной сферы. Строительство - это долгосрочный проект, застройщик продает квартиры на стадии фундамента, а право собственности покупатель получает через несколько лет после завершения строительства", - рассказал Лев Парцхаладзе, президент Конфедерации строителей Украины в комментарии UBR.

Инвестирование в жилье сейчас занимает до 50% в структуре сделок на рынке новостроек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома

"Потенциальным инвесторам будет выгоднее вкладываться в зарубежную недвижимость или в другие менее рисковые активы. Несправедливая система налогообложения уменьшит и объемы строительства, и производство смежных со строительством отраслей более чем в два раза, а это непременно отразится на экономике страны", - подытожил Парцхаладзе.

1 июля владельцы квартир площадью более 60 кв. м и домов от 120 кв. м получат новые квитанции-сообщения. С тех пор в течение двух месяцев нужно будет уплатить налог на недвижимость.

Его размер составляет до 70,8 грн за 1 кв. м. Владельцам квартир на 100 кв. м придется заплатить 2,8 тыс. грн.

Если квартира разделена между членами семьи, то на каждого члена считаться своя норма в 60 квадратов.

От уплаты налога на квартиры и дома освобождены многодетные семьи, дети-сироты, дети-инвалиды, владельцы садов, школ, религиозные организации, участники ООС и их семьи.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Цены на жилье в Украине подскочат вдвое». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
июня

Кто и как провозглашал Акт восстановления независимости Украины в 1941 году - подборка фото

Провозгласило Акт восстановления Украинского Государства

На теле священника вырезали крест и посыпали солью

Украинское научное общество заставили выехать за границу

Над тайгой прогремел Тунгусский взрыв

Ученые нашли ген, запускающий развитие сколиоза

Самое читаемое
Российский провокатор явился на матч Украины с триколором и советскими символами. Чем все закончилось
Российский провокатор явился на матч Украины с триколором и советскими символами. Чем все закончилось
3
 Просмотров: 7056
Украина одолела Швецию с голом на последней добавленной минуте – 2:1
Украина одолела Швецию с голом на последней добавленной минуте – 2:1
 Просмотров: 5760
Почему Украина вышла в четвертьфинал Евро
Почему Украина вышла в четвертьфинал Евро
 Просмотров: 4113
Попасть в цель с 2 км – украинские ветераны создали уникальную антиматериальную винтовку
Попасть в цель с 2 км – украинские ветераны создали уникальную антиматериальную винтовку
5
 Просмотров: 3330
ФЛП с гробом идут к Офису президента. Начались столкновения с силовиками
ФЛП с гробом идут к Офису президента. Начались столкновения с силовиками
13
 Просмотров: 3168
Экономика
Электроэнергия подорожает осенью - эксперт
Электроэнергия подорожает осенью - эксперт
 Просмотров: 270
Рада готовит новые штрафы для водителей
Рада готовит новые штрафы для водителей Просмотров: 531
Как подготовить участок к продаже
Как подготовить участок к продаже Просмотров: 189
Нацбанк снизил курс доллара
Нацбанк снизил курс доллара Просмотров: 288
Украинцам пообещали дешевый доллар
Украинцам пообещали дешевый доллар Просмотров: 918
Больше всего комментируют
29
"Протянули соломинку дружбы России" - Киркоров намылился в Украину
6
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
3
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3
В центре Санкт-Петербурга прозвучал гимн Украины
1
Чехия требует от России компенсации за взрывы на складах
Голосов: 26609
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть