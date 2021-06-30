Цены на жилье в Украине подскочат вдвое

Жилье в Украине вдвое подорожает. Возникнет общий застой отрасли, прогнозирует Конфедерация строителей Украины.

Автор: Елена Луценко Застройщики начнут закладывать величину налога в цену жилья. Стоимость квартир поэтому возрастет на 20%

Предложенные правительственным законопроектом №5600 налоговые нормы для рынка жилья приведут к падению объемов продаж и строительства, сокращение рынка инвестирования вдвое. Возможное банкротство строительных компаний. К этому приведет увеличение подоходного налога с 5 до 18% на третью и последующие сделки с квартирами, а также введение НДС при продаже квартир, пишет UBR.

Застройщики начнут закладывать величину налога в цену жилья. Стоимость квартир поэтому возрастет на 20%.

"Введение НДС при продаже квартир противоречит самой специфике строительной сферы. Строительство - это долгосрочный проект, застройщик продает квартиры на стадии фундамента, а право собственности покупатель получает через несколько лет после завершения строительства", - рассказал Лев Парцхаладзе, президент Конфедерации строителей Украины в комментарии UBR.

Инвестирование в жилье сейчас занимает до 50% в структуре сделок на рынке новостроек.

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"Потенциальным инвесторам будет выгоднее вкладываться в зарубежную недвижимость или в другие менее рисковые активы. Несправедливая система налогообложения уменьшит и объемы строительства, и производство смежных со строительством отраслей более чем в два раза, а это непременно отразится на экономике страны", - подытожил Парцхаладзе.

1 июля владельцы квартир площадью более 60 кв. м и домов от 120 кв. м получат новые квитанции-сообщения. С тех пор в течение двух месяцев нужно будет уплатить налог на недвижимость. Его размер составляет до 70,8 грн за 1 кв. м. Владельцам квартир на 100 кв. м придется заплатить 2,8 тыс. грн. Если квартира разделена между членами семьи, то на каждого члена считаться своя норма в 60 квадратов. От уплаты налога на квартиры и дома освобождены многодетные семьи, дети-сироты, дети-инвалиды, владельцы садов, школ, религиозные организации, участники ООС и их семьи.