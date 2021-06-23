Налог на квартиры: кто получит новые платежки

1 июля владельцы квартир площадью более 60 кв. м и домов от 120 кв. м получат новые квитанции-сообщения. С тех пор в течение двух месяцев нужно будет уплатить налог на недвижимость.

Автор: Елена Луценко За неуплату налога на недвижимость будут штрафовать

Его размер составляет до 70,8 грн за 1 кв. м. Владельцам квартир на 100 кв. м придется заплатить 2,8 тыс. грн, пишет OBOZREVATEL.

Если квартира разделена между членами семьи, то на каждого члена семьи будет считаться своя норма в 60 квадратов.

От уплаты налога на квартиры и дома освобождены многодетные семьи, дети-сироты, дети-инвалиды, владельцы детсадов, школ, религиозные организации, участники ООС и их семьи.

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За неуплату налога на недвижимость будут штрафовать. Если задержать платеж на 30 дней, штраф составит 10%, от 30 дней - 20%. За игнорирование сообщения и отказ платить на жилье имеют право наложить арест.

Кабмин внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагается обложить налогом на добавленную стоимость операции по продаже вновь построенных квартир или домов. Соответствующий документ "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" № 5600 зарегистрирован 2 июня, инициатором документа указывается премьер-министр Денис Шмыгаль.