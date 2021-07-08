Как выгодно продать квартиру - советы

От правильно сформированной цены зависит, в какие сроки удастся продать жилье. Фото: pixabay.com

Чтобы продать недвижимость, нужно правильно оценить стоимость квадратных метров. Это следует делать до момента проведения сделки купли-продажи.

Рыночную стоимость вашей недвижимости определяют оценщики, независимые эксперты или сертифицированные специалисты рынка. Понятно, что такая услуга платная. Цена договорна. Зависит, например, от города, пишет dom.ria.

Рыночная стоимость недвижимости зависит от состояния ремонта, месторасположения квартиры, престижности района, типа дома, площади, инфраструктуры и количества аналогичных предложений на рынке. Снизить стоимость недвижимости до 15% может неудачное соседство с заводами, фабриками или свалкой. Кроме того, стоит проанализировать стоимость квартир с подобной площадью, расположением, этажом в вашем районе.

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От правильно сформированной цены зависит, в какие сроки удастся продать жилье, объясняют специалисты. Разумеется, если цена завышена, то покупателей почти не будет. Кроме того, важно не продешевить. Правда если квартиру необходимо продать в кратчайшие сроки, придется пойти на компромисс и снизить цену.

Жилье в Украине вдвое подорожает. Возникнет общий застой отрасли, прогнозирует Конфедерация строителей Украины. Предложенные правительственным законопроектом №5600 налоговые нормы для рынка жилья приведут к падению объемов продаж и строительства, сокращение рынка инвестирования вдвое. Возможное банкротство строительных компаний. К этому приведет увеличение подоходного налога с 5% до 18% на третью и последующие сделки с квартирами, а также введение НДС при продаже квартир. Застройщики начнут закладывать величину налога в цену жилья. Стоимость квартир поэтому возрастет на 20%.