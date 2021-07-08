Как выгодно продать квартиру - советы

 
Ексклюзивы
1/5
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Просмотров: 2602
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Просмотров: 198
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
Просмотров: 477
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 675
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Просмотров: 2367
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
6 Просмотров: 1395
В Украине будут контролировать водителей. Как именно
В Украине будут контролировать водителей. Как именно
Просмотров: 1143
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Просмотров: 531
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Просмотров: 1467
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Просмотров: 1341
Фото
Все фото
7
14
5
17
15
Партия Зеленского &quot;полностью потеряла берега&quot; - сети
Партия Зеленского "полностью потеряла берега" - сети
Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
Синячки из Херсона, шикардосний помидор, картофель для работящих рук: как продавцы рекламируют товар
Синячки из Херсона, шикардосний помидор, картофель для работящих рук: как продавцы рекламируют товар
Муж изменил жене, два дня дома не был. Прибежал за букетом: какие цветы покупают украинцы
Муж изменил жене, два дня дома не был. Прибежал за букетом: какие цветы покупают украинцы
Видео
Все видео
"Затягивание поясов" на карантине от Зеленского оказалось пшиком - судьи пошли возвращать недополученные деньги
"Затягивание поясов" на карантине от Зеленского оказалось пшиком - судьи пошли возвращать недополученные деньги
"Как такое может быть в 21 веке?" - Укрзализныця возмутила Ольгу Сумскую
"Как такое может быть в 21 веке?" - Укрзализныця возмутила Ольгу Сумскую
Самолет "Мрия" напугал фотографов
Самолет "Мрия" напугал фотографов
Построить город с нуля и высадить миллиард деревьев - как выполняет обещания Зеленский
Построить город с нуля и высадить миллиард деревьев - как выполняет обещания Зеленский
Ахметов, Порошенко, Пинчук, Медведчук не называют себя олигархами, Коломойскому - безразлично
Ахметов, Порошенко, Пинчук, Медведчук не называют себя олигархами, Коломойскому - безразлично
Интервью
1/5
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
Просмотров: 648
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 675
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Просмотров: 972
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 594
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2556
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
09 июля 2021
Просмотров: 225
Топ
Немає нічого простішого, ніж футбол. Принаймні в душі чи не кожен мужчина є потенційним тренером національної збірної. Він знає все про найкращу ...
суббота, 10 июля 2021 21:10

Как выгодно продать квартиру - советы

  Комментировать
Как выгодно продать квартиру - советы
От правильно сформированной цены зависит, в какие сроки удастся продать жилье. Фото: pixabay.com

Чтобы продать недвижимость, нужно правильно оценить стоимость квадратных метров. Это следует делать до момента проведения сделки купли-продажи.

Рыночную стоимость вашей недвижимости определяют оценщики, независимые эксперты или сертифицированные специалисты рынка. Понятно, что такая услуга платная. Цена договорна. Зависит, например, от города, пишет dom.ria.

Рыночная стоимость недвижимости зависит от состояния ремонта, месторасположения квартиры, престижности района, типа дома, площади, инфраструктуры и количества аналогичных предложений на рынке. Снизить стоимость недвижимости до 15% может неудачное соседство с заводами, фабриками или свалкой. Кроме того, стоит проанализировать стоимость квартир с подобной площадью, расположением, этажом в вашем районе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кредит на жилье: когда ипотека станет доступной

От правильно сформированной цены зависит, в какие сроки удастся продать жилье, объясняют специалисты. Разумеется, если цена завышена, то покупателей почти не будет. Кроме того, важно не продешевить. Правда если квартиру необходимо продать в кратчайшие сроки, придется пойти на компромисс и снизить цену.

Жилье в Украине вдвое подорожает. Возникнет общий застой отрасли, прогнозирует Конфедерация строителей Украины.

Предложенные правительственным законопроектом №5600 налоговые нормы для рынка жилья приведут к падению объемов продаж и строительства, сокращение рынка инвестирования вдвое. Возможное банкротство строительных компаний. К этому приведет увеличение подоходного налога с 5% до 18% на третью и последующие сделки с квартирами, а также введение НДС при продаже квартир. Застройщики начнут закладывать величину налога в цену жилья. Стоимость квартир поэтому возрастет на 20%.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как выгодно продать квартиру - советы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
июля

"Кровавые разборки хамов" - мэр покатал на капоте депутата

Запретили преподавать теорию Дарвина в школах

Самое читаемое
Нищета и беспросветная серость. Как жил СССР в 1960-х - страшные фото
Нищета и беспросветная серость. Как жил СССР в 1960-х - страшные фото
17
 1 Просмотров: 32153
Вакарчука заподозрили в романе с 23-летней певицей
Вакарчука заподозрили в романе с 23-летней певицей
5
 Просмотров: 16335
Купил лошадь, переехал в деревню, продал бизнес: как предприниматель обустроил ранчо
Купил лошадь, переехал в деревню, продал бизнес: как предприниматель обустроил ранчо
28
 Просмотров: 9082
Астролог назвала знаки, которые забудут о проблемах на следующие полгода
Астролог назвала знаки, которые забудут о проблемах на следующие полгода
 Просмотров: 7893
Гороскоп на 10-11 июля: как новолуние повлияет на жизнь каждого из нас
Гороскоп на 10-11 июля: как новолуние повлияет на жизнь каждого из нас
 Просмотров: 7776
Экономика
В Украине банковские карточки будут выдавать по-новому - детали
В Украине банковские карточки будут выдавать по-новому - детали Просмотров: 1296
Кабмин повысит выплаты военным пенсионерам
Кабмин повысит выплаты военным пенсионерам Просмотров: 531
Средняя пенсия и средняя зарплата за год выросли - Минсоцполитики
Средняя пенсия и средняя зарплата за год выросли - Минсоцполитики Просмотров: 180
Ищу работу: назвали самых востребованных специалистов в начале лета
Ищу работу: назвали самых востребованных специалистов в начале лета Просмотров: 594
Новым владельцем сети АЗС Glusco стала Socar
Новым владельцем сети АЗС Glusco стала Socar Просмотров: 324
Больше всего комментируют
5
Зеленский и Порошенко лидируют в президентском рейтинге - социологи
4
Нардеп под действием наркотиков устроил ДТП на своем Mustang
4
Может быть выдворение - Резников объяснил, что делать с людьми, незаконно завезенных в Крым
2
Порошенки вместе с волонтерами сплели маскировочные сетки для фронта
1
Из суда сбежал преступник
Голосов: 26652
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть