"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса

Верховная Рада приняла за основу правительственный законопроект №5600, который предусматривает повышение большинства налогов.

В частности, предлагается увеличить ставки акциза на алкогольные напитки, табачные изделия, экологические налоги, рентная плата за пользование радиочастотным ресурсом, недрами, водой и лесными ресурсами. Вводят налогообложения доходов, полученных от продажи объектов недвижимости; операций по реализации Национальным банком Украины драгоценных металлов (кроме инвестиционного золота) физическим и юридическим лицам.

Еще одно предложение - налогообложение земельным налогом участков, право собственности на которые не оформлены, но они фактически используются. Хотят отменить мораторий на индексации нормативной денежной оценки для всех земель, кроме сельскохозяйственных угодий, которая используется для целей налогообложения платы за землю.

Из базы плательщиков единого налога четвертой группы изымут плательщиков, основным видом деятельности которых является разведение домашней птицы, страусов и перепелов. Для владельцев и пользователей земельных участков сельскохозяйственного назначения вводится минимальное налоговое обязательство с 1 га такой земли.

Контрольные органы имеют право взимать налоговый долг, возникший вследствие неуплаты самостоятельно определенного плательщиком денежного обязательства в налоговой декларации или уточняющего расчета, наличными и/или средствами со счетов в банках такого должника по решению контролирующего органа без обращения в суд.

Председатель совета общественного объединения "Бизнес-Варта" Иван Мирошниченко рассказал Gazeta.ua, почему бизнес негативно воспринял этот законопроект.

Что вызвало волну возмущения?

Этот законопроект существенно меняет налоговую базу в определенных секторах. При этом не было нормального обсуждения ни с бизнесом, ни публично, ни с ассоциациями. Поэтому это определенный сюрприз. Семь альтернативных законопроектов правительственному - это доказательство отсутствия понимания, последовательной стратегии и профессионального обсуждения. Второе - опять увеличиваем администрирование, полномочия налоговых органов и местных органов самоуправления. Фактически растет налоговое давление на бизнес. У нас и так налоги высокие. Общая база, загруженность в Украине составляет около 48%. Это на уровне стран Евросоюза. Высокие налоги можно и нужно платить в странах, где экономики сильные, мощные, стабильные. Тогда это правильный шаг, за счет этого происходит перераспределение доходов. Украина не является такой страной. Нам надо наоборот конкурировать за деньги, инвестиции и развитие. И выходить из тени через модернизацию налоговой системы. Автор: Фото: предоставлено Иваном Мирошниченко Иван Мирошниченко: В парламент внесено семь законопроектов, альтернативных правительственному, который приняли за основу. Это означает, что единого мнения нет"

Какие нововведения больше всего настораживают бизнес?

Самое главное - это неограниченные возможности, которые предоставляются государственной фискальной службе. Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество, средства, активы. Предпринимателям потом придется идти в суд и доказывать, что не виноваты. А суды могут тянуться год-два. Изменилась сама философия. Презумпция экономической невиновности изменена. Раньше, если ты нарушил закон, фиксируется факт и все идут в суд. А сейчас предлагают, чтобы налоговики фиксировали нарушения, сами выносили приговор, накладывали арест на счета предприятия. А предприниматель должен идти и доказывать, что невиновен. Я возглавлял крупные компании, были большие диспуты с налоговой, причем мы все выиграли. Существовало право на защиту до того, как с компании спишут 100 или 200 миллионов гривен. Сейчас этого не будет. Это главный риск. Представьте себе, налоговики проводят плановую или внеплановую проверку, выписывают решение-акт. Справедливо или нет - неизвестно. Но они имеют право. Это могут быть заказные вещи. Нельзя этого допускать.

Для владельцев и пользователей земельных участков сельскохозяйственного назначения предлагают ввести минимальное налоговое обязательство. Кого это коснется?

Сама идея нормальная. Ведь минимальные налоги должны платить все. Идея заключается в том, чтобы вывести 40% земли и производства из тени. У нас с 33,4 гектаров пашни, почти 40% не декларируется. По сути параллельная экономика работает, не уплачиваются налоги. Идея минимального налогового обязательства обсуждается лет семь, но не было смелости его ввести. Если есть пай или фермер, то надо заплатить минимальный налог. Но этот законопроект этого также не решает. Он усиливает давление на тех, кто декларирует землю, показывает производство и уже платит налоги. А кто был в тени, там может и оставаться. Конечно, есть моменты, земля может не обрабатываться. Владелец умер или это наследство. Существуют экономические проблемы, поэтому участок не обрабатывается. Тогда можешь не платить. Но не в течение 7-10 лет, как у нас происходит. Вся земля в обработке и даже дороги засеяны, а ничего не показывают и не декларируют. Предлагается ставка минимального налоговой нагрузки - 5%. Идет привязка к нормативной оценке земли, это довольно разумно. Сегодня те, кто работают легально, где-то и платят - 4,5-5,5 процентов, есть даже 6 процентов. Но в законопроекте предлагают отменить мораторий на индексации нормативной денежной оценки земель. Много лет она была фиксированной. Тоесть, в какой-то области существовала ставка 32 тысячи гривен за гектар, она такой оставалась многие годы. А если отменить мораторий на индексацию нормативной денежной оценки, то завтра эти 32 тысячи могут стать 50. 5% от этой суммы - это уже другие цифры. Поэтому нужно или минимальнаю налоговую нагрузку делать меньше. На уровне 3,5-4%. Или не увеличивать денежную оценку земли.

Есть предложение облагать земельные участки, право собственности на которые не оформлены, но они фактического используются. Это правильно?

Это нормально. То есть, если есть самозахват земельных участков, ты должен платить налоги.

Как насчет налогообложения операций по продаже недвижимости?

Не вижу большой проблемы в этом вопросе. Там говорится о перепродаже более двух квартир в год. 97% граждан точно по две квартиры за год не продает.

Предлагают увеличить ренту за пользование недрами, водой и лесными ресурсами. Это нужно делать?

По каждой отрасли должно быть обсуждение. Я бы привязал ставку ренты до уровня мировых цен. Более мировая цена, больше рента, но индивидуальный подход к каждой отрасли. Посмотреть, как она развивается. Что нужно для развития добычи и переработки, какая поддержка и мотивация, а где сверхприбыльность. Какова структура внутреннего рынка и экспортных рынков и возможностей. Что происходит на внешнем рынке, какие там игроки, какие наши позиции. Например, Украине нужно увеличивать добычу нефти и газа. Нужно мотивировать компании, включая государственную Укргаздобычу, вкладывать средства в добычу. Поэтому в этой сфере зависимость между ставкой ренты и мировыми ценами должна быть более сбалансированной. Потому что она требует значительных инвестиций. Чтобы мы смогли с 20 миллиардов кубов газа вернуться к добыче 40, а лучше 70-80 миллиардам кубов. Так было до 1980 года. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады

Целесообразно вообще сейчас увеличивать налоги в Украине?

В парламент внесено семь альтернативных законопроектов правительственному, который приняли за основу. Это означает, что единого мнения нет. Не может важнейший закон выноситься в зал и комитеты, когда существует еще семь альтернативных.

Что в законопроекте нужно доработать?

Его надо полностью переписать. Налоги должны собираться, несомненно. Если мы увеличиваем налоги для аграриев, но не решаем саму проблему выхода из тени, то зачем этот закон? Это значит: кто везет, того и грузят. А тот, кто обманывал и не платил, так и будет продолжать. Поэтому нормальная практика - снимаются все законопроекты, готовится один компромиссный. Все надо делать правильно. Главное полностью не разрушить остатки доверия к Украине как к стране, куда можно вкладывать деньги.

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