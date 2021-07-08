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четверг, 08 июля 2021 14:59

"Новую почту" оштрафовали на 325 млн - все началось с жалобы клиента

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&quot;Новую почту&quot; оштрафовали на 325 млн - все началось с жалобы клиента
Госпродпотребслужба провела 80 проверок в отделениях "Новой почты". Фото: Нова пошта

Госпродпотребслужба оштрафовала "Новую почту" на 325,85 млн грн за препятствование проверке. Компания подала в суд.

"Новая почта" расценивает это действие как манипуляцию государством своих полномочий. Штраф оспаривает в Харьковском админсуде. Компания уже направила официальную жалобу в Госпродпотребслужбу на неправомерные действия сотрудников харьковского подразделения, а также обратилась к омбудсмену и в международные правозащитные организации", - сообщили в пресс-службе компании.

В марте 2021 года работники Госпродпотребслужбы пришли с проверкой в ​​отделение в Харькове. Перед этим на почту пожаловался клиент. Заявил о повреждении посылки на сумму 500 грн.

"Проверка состоялась с нарушением законодательства. Проверяющий должен предоставить документы о результатах. Их вручили руководителю отделения, а он не является уполномоченным лицом. Он предложил проверяющим обратиться к руководству компании. Они расценили это как создание препятствий. Была нарушена и процедура проверки. Представитель контролирующего органа не расписался в специальном журнале", - пояснили в "Новой почте".

За последние полгода Госпродпотребслужба провела 80 проверок в отделениях "Новой почты" в разных регионах Украины. Претензий к компании не было.

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"Штраф рассчитали от оборота всей компании, а не отделения. Мы считаем это неправомерным. Контролирующий орган сразу выбрал максимальный из возможных штрафов. А на практике даже суд не назначает высшую меру наказания. Особенно, если нарушение произошло впервые", - подытожили в "Новой почте".

В 72 отделениях "Новой почты" в Полтавской области можно подать заявку на подключение к газоснабжению от Нафтогаза.

Нафтогаз и компания "НоваПей", которая входит состав "Новой почты", запустили пилотный проект по изменению поставщика газа.

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