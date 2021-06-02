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среда, 02 июня 2021 15:04

Поставщика газа можно заменить на почте

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Поставщика газа можно заменить на почте
Привлекут 1800 отделений Новой почты в отдаленных селах и райцентрах. Фото: Елена Луценко

На 72 отделениях "Новой почты" в Полтавской области можно подать заявку на подключение к газоснабжению от Нафтогаза.

Нафтогаз и компания "НоваПей", которая входит состав "Новой почты", запустили пилотный проект по изменению поставщика газа.

В июне и июле услуга подключения через почту постепенно станет доступной для потребителей по всей Украине, сообщает Нафтогаз. Привлекут 1800 отделений "Новой почты" в отдаленных селах и райцентрах.

Клиенту нужно зайти в одно из отделений "Новой почты" со своим 16-значным персональным газовым номером квартиры или дома.

Также нужно иметь оригиналы идентификационного кода, паспорта, документы о праве собственности на жилье и согласие совладельца жилья.

Сотрудники отделения помогут оформить заявку на присоединение к газоснабжающей компании. Услуга бесплатная.

"После обработки заявки клиент в течение трех-пяти рабочих дней получит информацию от компании Нафтогаз Украины об успешном переходе и дальнейшие инструкции на свой электронный адрес. Переход к новому поставщику происходит автоматически. Сообщать предыдущую газовую компанию о подключении к новому поставщику не нужно. Когда переход будет завершен, клиент будет получать платежки за потребленный газ уже от нового поставщика. Заменять трубы в случае смены поставщика не нужно: газ будет доставляться той же трубой и с использованием того же оборудования. Газоснабжение во время или после смены компании у клиента не прекращается", - подытожили в Нафтогазе.

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Клиенты также могут подать заявку на подключение к Нафтогазу онлайн - на сайте gas.ua или Приват24, а также оффлайн - в сети банков Ощадбанк, ПУМБ, ТАС и в отделениях Страховой группы ТАС.

С 1 мая бытовых потребителей газа автоматически перевели на годовой тарифный план. Стоимость кубометров все поставщики обнародовали в конце апреля. Расценки на газ можно уменьшать, но компании не могут в течение года устанавливать стоимость выше годового тарифа.

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