"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы

Украинцы научились экономить газ. Фото: Елена Луценко

С 1 мая бытовых потребителей газа автоматически перевели на годовой тарифный план. Стоимость кубометров все поставщики обнародовали в конце апреля. Расценки на газ можно уменьшать, но компании не могут в течение года устанавливать стоимость выше годового тарифа, рассказал Gazeta.ua эксперт по энергетике Святослав Павлюк.

- В годовых пакетах неизвестно по какой цене потребитель фиксирует свой летний контракт. Сейчас у нас есть стоимость Нафтогаза и РГК - около 8 тысяч гривен. В мае газ начнет дешеветь, а в июне и июле цена станет еще ниже. Возникает вопрос: по какой цене зафиксировали летний контракт? Нет нигде описания процедуры.

Какой будет цена газа?

В этом году газ будет стоить дороже, чем в прошлом. В прошлом году имели самую низкую за последние несколько лет цены на газ на европейских рынках. Стоимость упала в марте и до мая-июня была очень низкой. В 2021-м весна затянулась. Системы отопления работали до конца апреля. В марте-апреле цены были на уровне декабрьских, как в разгар отопительного сезона. В 2020 году цены обвалились до 3-4 тысяч гривен за тысячу кубов. Сейчас есть дефицит из-за затяжной зимы, опасения следующего сезона, также политическая неопределенность из-за Северного потока-2. То, что зимой газ будет стоить более 10 тысяч гривен - это точно. Надо принимать во внимание то, что два года назад стоимость ресурса включала в себя еще и стоимость распределения. И расценки были на него значительно меньше. Сейчас распределение составляет около 2 тысяч гривен дополнительно к стоимости газа. Если мы говорим о цене 8 тысяч за тысячу кубов, то с доставкой в ​​жилище - будет 10 тысяч. А если стоимость газа поднимется зимой до 10 тысяч, то с доставкой получится 12 тысяч. Это будет самая высокая цена, которую платили граждане за газ в Украине.

Может он подешеветь летом?

В этом году удешевления не будет. Изменилась ситуация. В прошлом году на европейском рынке наблюдали летом падение стоимости, а сейчас такого нет. Нафтогаз в конце 2019 закупил огромные объемы газа, они были самыми большими за последние 15 лет. Мы зашли в зиму, а россияне пообещали закрыть транзит. В таком случае наши восточные области остались бы без газа. Система не может работать в обе стороны. На Востоке мы, грубо говоря, из транзитной трубы берем ресурс. А на Западе - скачиваем из газохранилищ. Поэтому в конце позапрошлого года Нафтогаз накупил много газа, чтобы обеспечить энергетическую безопасность страны. Затем стоимость ресурса упала и его продавали ниже себестоимости.

Правительство утверждает, что газоснабжающие компании могут снизить цену из-за конкуренции за потребителя. Это возможно?

Есть конкуренция между импортным газом и украинским. Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает. За счет того, что цена резко выросла за последние 6 лет, у нас сократилось потребление. Например, в 2010 году использовали для нужд населения и теплокоммунэнерго около 3 миллиардов кубов, а сейчас - 16-17. Сейчас не обеспечиваем газом оккупированные территории Донбасса, нет Крыма. Хотя полуостров имел свою газодобычу на шельфе Черного моря. Украинцы начали реально экономить газ, вести себя экономно. И теперь потребляем его на 10 миллиардов кубов меньше.

Новый глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что стоимость газа для населения можно уменьшить за счет большей добычи в Украине. Это реально сделать?

Газовики говорят, что да. Уверяют, что в Украине большие разведанные запасы газа. Но он залегает глубоко, поэтому не просто добыть. В 70-е годы в Украине было много газа, который залегал неглубоко. Добывали по 70 миллиардов кубов. Сейчас есть газовые месторождения на глубине 6-7 километров. Это уже другие технологии, значительно дороже. Плюс надо учитывать, что из пробуренных скважин продуктивной является каждая пятая или даже 10. То есть большие инвестиции часто не оправдываются. Очевидно, что добыча собственного газа будет наращиваться. У нас есть перспективы, но этот газ не будет дешевым. Надо закупить буровые установки, провести соответствующее обустройство места, бурение.

Сколько времени требуется на разработку новых скважин?

Это постоянный процесс. Нормальная организация, выдача государственной компании спецразрешений на бурение новых скважин - это вопрос нескольких месяцев. Чисто технологически все может затянуться на месяцы, годы. Как правило, между началом работ и ощутимым эффектом, который можно коммерчески использовать, идет до полутора лет. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий

В каких регионах Украины сейчас ведут самую большую добычу?

Это Полтавщина, Харьковщина, Черниговщина. Есть месторождения в западных регионах, на Волыни. Местом густого залегания газа в Украине является Полтавщина. Последним распоряжением Коболева на посту главы Нафтогаза, было начало геологоразведочных работ на шельфе Черного моря. Возможно, коммерческие компании специально пока не хотят наращивать добычу отечественного газа, потому что цена невысокая. Это как золотой запас под землей лежит. Пока правительство возлагает спецобязательства продавать газ дешевле, думают - подождем год, а там цена поднимется.

Также Юрий Витренко заявил, еще одна возможность снизить стоимость газа - это давление Нафтогаза на Газпром. Что имеется в виду?

Этот вопрос точки передачи. Чтобы европейцы покупали газ не на западной границе и на хабе ТТФ, а на восточной границе Украины. Тогда цена будет формироваться у нас. Соответственно, это будет влиять на стоимость газа. Он будет доступен и для внутреннего рынка. Таким образом можно снижать цену.

28 апреля Кабинет министров сообщил о прекращении полномочий председателя правления Нафтогаз Украины - Андрея Коболева. Вместо него компанию возглавил Юрий Витренко. Коболев возглавлял Нафтогаз с марта 2014 года.