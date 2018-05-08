Hutchison Ports зайдет в порт "Черноморск" без конкурса?

Научный сотрудник Института мировой экономики НАН Украины Всеволод Степанюк говорит, что концессия - цивилизованная международная практика. Фото: Голос Столицы

В случае принятия нового правительственного законопроекта №8125 "О концессии" морские порты Украины перейдут в концессию арендаторам - без конкурса. Чиновников невозможно будет упрекнуть в том, что они отдали прибыльный объект "конкретному" собственнику, так как эта возможность будет обеспечена Законом, считает научный сотрудник Института мировой экономики НАН Украины Всеволод Степанюк.

"Те, кто будут проводить концессию, снимут с себя ответственность за то, что отдают имущество тому, кто его ранее арендовал, а не тому, кто предложит более выгодные условия для государства", - пояснил эксперт.

Таким образом, власти фактически исключат необходимость конкурса, в ходе которого другие претенденты могли бы предложить свои условия. В частности, крупный порт "Черноморск" (ранее - Ильичевск) сегодня готовят к передаче в аренду китайскому контейнерному оператору Hutchison Ports. После принятия нового профильного закона арендатор вне конкурса получит порт в концессию на 49 лет.

По мнению Всеволода Степанюка, концессия - цивилизованная международная практика. Однако, в Украине она превратилась в ангажированный инструмент перераспределения госсобственности.

"К сожалению, в Украине любая международная практика сталкивается с украинскими условиями. Для примера, стоит напомнить о тех условиях, которые подписал Янукович о добычи сланцевого газа, по которым государство получало от этого "аж" 10%, в то время как за рубежом все как раз наоборот", - подчеркнул Степанюк.

Эксперты отмечают, что государство уже сегодня действует против своих интересов в ходе подготовки к концессии порта "Черноморск". Согласно подписанному между Hutchison Ports и МТП "Черноморск" меморандуму, Hutchison Ports не гарантирует приход инвестиций в порт, не гарантирует сохранение существующих рабочих мест, интенсивности и условий труда. Кроме того, китайский контейнерный оператор получил право менять условия меморандума, в то время как для украинской стороны такое право не предусмотрено.

Эксперты отрасли напомнили, что за Hutchison Ports тянется длинный шлейф социальных скандалов и забастовок. В частности, в австралийском Брисбене и Сиднее гонконгская компания безапелляционно уволила сотню сотрудников посреди ночи, сообщив людям об этом через смс. Уволенные не были допущены на предприятие уже на следующий день. Австралийский морской союз назвал такие действия "недобросовестными" и "варварскими".

Жесткие условия труда и мизерная зарплата вызвали крупный 40-дневный протест нескольких сотен докеров, которые разбили палаточный городок у штаб-квартиры Hutchison Ports в Гонконге. Рабочие были возмущены непомерно длительными рабочими сменами, отсутствием доплат за переработки, чрезмерную интенсивность труда, а также пренебрежением руководства к безопасности труда, урезанием времени на прием пищи до 15 минут и запретом посещать туалет не в отведенное для этого время.

Эксперты уверены, что к компаниям со скандальным прошлым необходимо выдвигать более суровые требования, в особенности в вопросах социальной ответственности. В Украине иные трудовые стандарты, и крайне жесткая эксплуатация людей, как в Китае, в нашей стране недопустима.

По мнению Всеволода Степанюка, такие предприятия, как морские порты могут вполне успешно работать и в госсобственности. Заявления властей о невозможности настроить эффективное управление эксперт связывает исключительно с людьми в высоких кабинетах.

"Почему в Беларуси госменеджмент эффективный? Почему в Сингапуре эффективный? В Южной Корее? А у нас неэффективный? Судя по всему, дело не в собственности предприятий, а людях, занимающих сегодня государственные должности", - считает эксперт.

Напомним, Hutchison Ports подала в ФГИУ две заявки: одну - на аренду имущества МТП Черноморск в тылу причалов №1-6, вторую - на аренду причалов №1-6. В ближайшие месяцы состоится тендер, на котором определят будущего арендатора.