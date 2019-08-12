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понедельник, 12 августа 2019 09:45

Хлеб подорожает: назвали сроки

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Хлеб подорожает: назвали сроки
К концу осени хлебные изделия могут подорожать на 15%. Фото: Depositphotos

В Украине подорожают хлеб, макароны и мука. Цены вырастут до конца осени.

С января по июнь 2019-го хлебные изделия уже подскочили в цене на 9%, пишет Сегодня.

"Хлебобулочные изделия ежемесячно дорожают на 1,5-2%", - говорит директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По словам заместителя гендиректора клуба Натальи Зарицкой, продукция может подорожать на 15%.

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"Украина мало засевает рожь. Кроме того, ее экспортируют. Поэтому ржаной муки может быть недостаточно. На рост стоимости муки, макарон влияет и возможное подорожание топлива", - объясняет она.

Батон может добавить 2 грн - до 16 грн/500 г. Прогнозируется подорожание муки на 2,5 грн - до 17-18 грн/кг. Макарон - на 1,9 грн. Цена может вырасти до 15 грн/кг.

На 20-30% в цене может вырасти гречка.

В прошлом году ржаной хлеб, белый хлеб из муки высшего сорта и батон подорожали на 7%, а белый хлеб из муки первого сорта - на 8%. Главная причина - рост мировой цены на зерновые, в частности пшеницу.

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Дата
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