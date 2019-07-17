Гройсман анонсировал рост минималки

С 1 января 2019-го минимальная зарплата украинцев составляет 4173 грн. Фото: Depositphotos

В 2020-м минимальная зарплата в Украине вырастет до 5500 грн.

"Минимальная вырастет в 2020 году. Ближайшие 1,5-2 года средняя заработная плата составит $620 - около 16 тысяч гривен", - заявил премьер-министр Владимир Гройсман, пишет "Економічна правда".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чем дешевый доллар грозит Украине

Он добавил, что надо основываться на реальном состоянии экономики.

"Или кто-то включит печатный станок и начнет разгонять инфляцию, делать разовые подачки и заведет страну в дефолт или финансовый кризис", - подчеркнул премьер.

К концу основных экономических реформ Украине советуют остановить стремительный рост минимальной зарплаты. Об этом заявила представитель Всемирного банка в Украине Анастасия Головач.