Гройсман анонсировал рост минималки

В 2020-м минимальная зарплата в Украине вырастет до 5500 грн.
"Минимальная вырастет в 2020 году. Ближайшие 1,5-2 года средняя заработная плата составит $620 - около 16 тысяч гривен", - заявил премьер-министр Владимир Гройсман, пишет "Економічна правда".
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Он добавил, что надо основываться на реальном состоянии экономики.
"Или кто-то включит печатный станок и начнет разгонять инфляцию, делать разовые подачки и заведет страну в дефолт или финансовый кризис", - подчеркнул премьер.
К концу основных экономических реформ Украине советуют остановить стремительный рост минимальной зарплаты. Об этом заявила представитель Всемирного банка в Украине Анастасия Головач.
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