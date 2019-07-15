Украине советуют остановить стремительный рост минималки

Рост минималки влияет на украинскую экономику. Фото: uk.etcetera.media

К концу основных экономических реформ, Украине советуют остановить стремительный рост минимальной зарплаты.

Об этом заявила представитель Всемирного банка в Украине Анастасия Головач в интервью DT.UA.

"Любые повышение заработных плат и надбавок в государственном секторе пока тоже нежелательны, поскольку будут иметь негативные последствия для экономического роста. То есть чистый экономический эффект от них будет отрицательным. Ограниченное количество населения выигрывает от увеличения своих доходов, тогда как остальные экономические агенты пострадают", - сказала экономист.

Головач напомнила, что в 2017 году зарплату фактически удвоили, а в 2018 году - увеличили еще на 30%. Кроме того учителя и врачи получили дополнительные секторальные надбавки.

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"Да заработная плата в госсекторе как процент от ВВП выросла с 9,6% в 2016 году до 11% - в 2018-м. Это с учетом зарплат в секторе высшего образования", - утверждает представитель Всемирного банка.

Такой рост зарплаты можно рассматривать как один из факторов роста инфляции давления.

"Если сравнивать с сопоставимыми европейскими странами, то и 9,6% - это много, а 11% - это очень много. С одной стороны, эти деньги могли бы вложить в инфраструктуру, а с другой - они формируют спрос в тех секторах, которые не могут обеспечить нам устойчивого экономического роста и частично являются факторами давления на инфляцию", - отметила Головач.

Чтобы ускорить экономический рост в Украине на 5-6% в год, надо вводить реформы. "В 2000-х в польскую экономику тоже сложно было привлечь инвесторов. Однако несколько четких шагов помогли изменить это. Речь идет о строительстве инфраструктуры дорог и портов. Также установление правового поля, где контракт - это контракт", - отметил Дэвид Липтон.