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пятница, 09 апреля 2021 07:10

Гривна упала к доллару и евро

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Гривна упала к доллару и евро
Доллар и евро подорожали на 9 коп. Фото: pixabay

Национальный банк Украины на 9 апреля установил курс доллара на уровне 27,98 грн. Это на 9 коп больше, чем вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 9 коп. Стоит 33,23 грн.

Курс российского рубля - 36 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,78 грн. Продают по 27,99 грн.

За евро предлагают 32,86 грн. Продают по 33,23 грн.

Российский рубль покупают по 35 коп, продают по 36 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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Дата
09
апреля

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