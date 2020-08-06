Гривна удерживает позиции на межбанке

Курс гривны к доллару составляет 27,54 - 27,76 гривны на наличном рынке. Фото: НБУ

Котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,67 - 27,69 гривны.

На наличном рынке курс гривны к доллару составляет 27,54 - 27,76 гривны. Об этом сообщает Finance.ua в четверг, 6 августа.

По состоянию на 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,67 - 27,69 гривны;

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Евро - 32,81 - 32,83 гривны.

На наличном рынке евро покупают по 32,36 гривны, продают по 32,88 гривны. При этом стоимость доллара на "черном" рынке составляет 27,63 - 27,67 гривны, евро - 32,55 - 32,66 гривны.

В начале августа заправить полный бак бензином марки А-95 + стоит на 43 грн дороже, чем в июле. Придется выложить 1175 грн. За месяц А-95 + подорожал на 88 коп. / Л, А-95 прибавил 80 коп. На 81 коп. подорожал литр бензина марки А-92, дизтопливо прибавило 78 коп. / л. На 39 коп. / Л выросла стоимость автогаза.