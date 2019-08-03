  Гривна рекордно укрепилась к доллару

 
Ексклюзивы
1/5
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 5481
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
1 Просмотров: 11547
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 630
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2529
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 2871
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2844
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 711
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 1071
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 6894
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5806
Фото
Все фото
13
6
4
3
4
Доброволец &quot;Азова&quot; открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Доброволец "Азова" открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
В Украине появились квадратные арбузы
В Украине появились квадратные арбузы
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Видео
Все видео
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
В Украине подорожали тепличные помидоры
В Украине подорожали тепличные помидоры
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Сколько стоит содержание АП
Сколько стоит содержание АП
Интервью
1/5
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 630
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 6894
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1035
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2781
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1251
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
01 августа 2019
2 Просмотров: 738
Випадок падіння
У метро інколи трапляються пригоди. Про деякі з них адміністрація завбачливо попереджає, наприклад: "У випадку падіння на колію ваших особистих ...
суббота, 03 августа 2019 14:33

Гривна рекордно укрепилась к доллару

  Комментировать

Гривна с начала 2019 укрепилась к американскому доллару на 9,1%.

Это является лучшим результатом среди мировых валют, свидетельствуют данные Reuters.

Среди валют, которые укрепляются, российский рубль, который вырос к доллару на 8,3%, египетский фунт - на 8% и тайский бат - 4,9%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С чем связано укрепление гривны - в НБУ дали объяснения

Больше всего девальвировало к доллару аргентинское песо. Валюта потеряла 15% с начала года. Шведская крона подешевела к доллару с начала года на 8,3%. В тройке антирейтинга южнокорейская вона, которая упала на 6,9%.

Автор: Reuters
  Гривна рекордно укрепилась к доллару
Гривна рекордно укрепилась к доллару

Национальный банк Украины на 2 августа установил курс доллара на уровне 25,34 грн. Это на 32 коп. больше, чем было вчера.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гривна рекордно укрепилась к доллару». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
августа

Атомная лодка установила первый рекорд

Самое читаемое
Криминальному авторитету перерезали горло (18+)
Криминальному авторитету перерезали горло (18+) Просмотров: 33580
В команде Зеленского подготовили сюрприз для пенсионеров
В команде Зеленского подготовили сюрприз для пенсионеров Просмотров: 30006
Убийство криминального авторитета: что известно о нападавших
Убийство криминального авторитета: что известно о нападавших
3
 Просмотров: 14401
&quot;ВКонтакте&quot; и &quot;Одноклассники&quot; останутся заблокированными
"ВКонтакте" и "Одноклассники" останутся заблокированными Просмотров: 10224
Девушку выгнали из автобуса из-за откровенной одежды
Девушку выгнали из автобуса из-за откровенной одежды 2 Просмотров: 9477
Экономика
Сколько денег тратят украинцы на покупки в Интернете
Сколько денег тратят украинцы на покупки в Интернете Просмотров: 234
В "Слуге народа" назвали сроки принятия бюджета
В "Слуге народа" назвали сроки принятия бюджета Просмотров: 4617
Не удержали: курс доллара рванул вверх
Не удержали: курс доллара рванул вверх Просмотров: 4707
В Украине опустились цены на бензин: чего ждать автомобилистам в августе
В Украине опустились цены на бензин: чего ждать автомобилистам в августе Просмотров: 6165
Эксперт рассказал, сколько еще доллар будет дешевым
Эксперт рассказал, сколько еще доллар будет дешевым
 Просмотров: 2079
Больше всего комментируют
7
Обманете - к вам придут. Зеленский "выбил" из Иванчука 175 млн грн
3
Заставили депутатов разуться: Трускавец готовится к приезду Зеленского
3
Полная готовность: Путин готовится разогнать новый митинг
2
Випадок падіння
2
Генштаб: О соблюдении перемирия уже речь не идет
Голосов: 21177
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua