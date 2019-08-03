Гривна с начала 2019 укрепилась к американскому доллару на 9,1%.

Это является лучшим результатом среди мировых валют, свидетельствуют данные Reuters.

Среди валют, которые укрепляются, российский рубль, который вырос к доллару на 8,3%, египетский фунт - на 8% и тайский бат - 4,9%.

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Больше всего девальвировало к доллару аргентинское песо. Валюта потеряла 15% с начала года. Шведская крона подешевела к доллару с начала года на 8,3%. В тройке антирейтинга южнокорейская вона, которая упала на 6,9%.

Автор: Reuters Гривна рекордно укрепилась к доллару

Национальный банк Украины на 2 августа установил курс доллара на уровне 25,34 грн. Это на 32 коп. больше, чем было вчера.