Гривна незначительно подешевела - курс валют на 3 февраля

На межбанке котировки гривны к доллару установились на уровне 28,29-28,31. Фото: pixaby.com

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на чтверг, 2 февраля, на уровне 28,39 грн/долл.

В среду гривна подешевела на 7 коп. по сравнению с предыдущим показателем, сообщает НБУ.

Официальный курс гривны по отношению к евро на четверг установлен на уровне 32,14 грн/евро, то есть гривна подешевела на 25 коп. к предыдущему показателю.

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На межбанковском валютном рынке на момент закрытия торгов в среду котировки гривны к доллару установились на уровне 28,29-28,31, к евро - на уровне 31,98-32,00, сообщает Minfin.

Прочие валюты:

курс к гривне НБУ средний курс в банках покупка/ продажа черный рынок покупка/ продажа фунт стерлингов 38,5433 37,50 / 38,50 37,60 / 38,30 злотый 7,0718 6,70 / 7,00 6,85 / 7,01 10 российских рублей 3,7435 3,55 / 3,72 3,60 / 3,69 швейцарский франк 30,9132 29,73 / 31,13 30,40 / 31,10

На 2 февраля НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,32 грн/долл., евро – 31,89 грн.

Экономисты не исключают, что в течение зимы гривна продолжит девальвировать, поскольку рынок нацелен на ее ослабление. В ближайшее время гривна будет тестировать на крепость уровень 27,5 грн/долл., с попытками покупателей продолжить ослабление курса до 28,5 грн/долл.