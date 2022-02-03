Гривна незначительно подешевела - курс валют на 3 февраля

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на чтверг, 2 февраля, на уровне 28,39 грн/долл.
В среду гривна подешевела на 7 коп. по сравнению с предыдущим показателем, сообщает НБУ.
Официальный курс гривны по отношению к евро на четверг установлен на уровне 32,14 грн/евро, то есть гривна подешевела на 25 коп. к предыдущему показателю.
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На межбанковском валютном рынке на момент закрытия торгов в среду котировки гривны к доллару установились на уровне 28,29-28,31, к евро - на уровне 31,98-32,00, сообщает Minfin.
Прочие валюты:
|курс к гривне
|НБУ
|
средний курс в банках
покупка/ продажа
|
черный рынок
покупка/ продажа
|фунт стерлингов
|38,5433
|37,50 / 38,50
|37,60 / 38,30
|злотый
|7,0718
|6,70 / 7,00
|6,85 / 7,01
|10 российских рублей
|3,7435
|3,55 / 3,72
|3,60 / 3,69
|швейцарский франк
|30,9132
|29,73 / 31,13
|30,40 / 31,10
На 2 февраля НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,32 грн/долл., евро – 31,89 грн.
Экономисты не исключают, что в течение зимы гривна продолжит девальвировать, поскольку рынок нацелен на ее ослабление. В ближайшее время гривна будет тестировать на крепость уровень 27,5 грн/долл., с попытками покупателей продолжить ослабление курса до 28,5 грн/долл.
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