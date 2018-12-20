Госстат заявил о росте экономики Украины

Экономика Украины продолжает расти. Фото: ТСН

Государственная служба статистики обнародовала вторую оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в третьем квартале 2018 года.

Реальный ВВП Украины в III квартале 2018 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос на 2,8%, по отношению ко второму кварталу текущего года - на 0,4%. Таким образом, оценка не изменилась.

Номинальный ВВП в III квартале 2018 года составил 994,4 млрд грн, а ВВП на одного человека - 23506 грн.

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За даними Держстату, ВВП України виріс в I кварталі 2018 року на 3,1%, в II кварталі - на 3,8%.