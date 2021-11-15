Госаудит нашел в Кривом Роге нарушений на 27 млрд грн: Вилкул все отрицает

 
Ексклюзивы
1/5
Когда член мафии попадает в тюрьму, его место занимает жена или мать
Когда член мафии попадает в тюрьму, его место занимает жена или мать
Просмотров: 504
"Есть задница и сиськи, а больше ничего и не нужно" - автор комикса "Черная Вдова" Ричард Морган о работе с Marvel
"Есть задница и сиськи, а больше ничего и не нужно" - автор комикса "Черная Вдова" Ричард Морган о работе с Marvel
Просмотров: 1359
Мир может победить пандемию, но не антивакцинаторов
Мир может победить пандемию, но не антивакцинаторов
1 Просмотров: 1845
"Жена и пятеро детей остались в подвале. Попали в плен": как живут турки-ахыска, которых выгнали с родины
"Жена и пятеро детей остались в подвале. Попали в плен": как живут турки-ахыска, которых выгнали с родины
Просмотров: 1890
Оставил семье имущества на миллиарды: как делили наследство Кернеса
Оставил семье имущества на миллиарды: как делили наследство Кернеса
1 Просмотров: 6237
"Трагедии можно было избежать" - адвокат семьи погибшего в ДТП с харьковским мажором
"Трагедии можно было избежать" - адвокат семьи погибшего в ДТП с харьковским мажором
Просмотров: 1908
Зеленский в роли машиниста, Ахметов на похоронах, новое подозрение Леросу – неделя политиков в фото
Зеленский в роли машиниста, Ахметов на похоронах, новое подозрение Леросу – неделя политиков в фото
3 Просмотров: 3186
Водителю, который под метадоном снес детей, назначили залог
Водителю, который под метадоном снес детей, назначили залог
Просмотров: 2034
"Мы уже на Марсе – что теперь?": Ричард Морган прогнозирует последствия колонизации космоса
"Мы уже на Марсе – что теперь?": Ричард Морган прогнозирует последствия колонизации космоса
Просмотров: 432
"За молоком ездим за 100 километров": пианистка и стоматолог из Львова в селе создали сыроварню
"За молоком ездим за 100 километров": пианистка и стоматолог из Львова в селе создали сыроварню
Просмотров: 3789
Фото
Все фото
5
6
4
5
3
Видео из Укрэксимбанка шокировало сети. Возмутился даже министр
Видео из Укрэксимбанка шокировало сети. Возмутился даже министр
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Укрзализныця получила новые вагоны - показали фото
Укрзализныця получила новые вагоны - показали фото
&quot;Коля что, дурак?&quot; - на Бессарабке комментируют &quot;знатока цен&quot; Тищенко
"Коля что, дурак?" - на Бессарабке комментируют "знатока цен" Тищенко
Оппозиция не отстает от &quot;слуг&quot;: депутат из &quot;Батькивщины&quot; пришла в Раду с сумкой за 57 тыс. грн
Оппозиция не отстает от "слуг": депутат из "Батькивщины" пришла в Раду с сумкой за 57 тыс. грн
Видео
Все видео
Укрэксимбанк овациями встретил нападавшего на журналистов - финучреждение сравнили с дикарями
Укрэксимбанк овациями встретил нападавшего на журналистов - финучреждение сравнили с дикарями
Ахметов агитирует за Разумкова. Олигарха могут ждать санкции
Ахметов агитирует за Разумкова. Олигарха могут ждать санкции
"Схемы" рассказали о финансовых авантюрах Зеленского и Шефира
"Схемы" рассказали о финансовых авантюрах Зеленского и Шефира
Женя из Кривого Рога, которому звонит Зеленский - что известно о председателе Укрэксимбанка Мецгере
Женя из Кривого Рога, которому звонит Зеленский - что известно о председателе Укрэксимбанка Мецгере
На портале "Дія" можно получить более 70 госуслуг: как зарегистрироваться
На портале "Дія" можно получить более 70 госуслуг: как зарегистрироваться
Интервью
1/5
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
Просмотров: 639
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
Просмотров: 873
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
Просмотров: 7254
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
1 Просмотров: 2268
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
4 Просмотров: 9639
Колонка
15 ноября 2021
Просмотров: 99
Це кіно
– Нас мають за скотів. Ще б у хліві вакцинували, – обурюється жінка в черзі на Львівському залізничному вокзалі. За новими правилами ...
понедельник, 15 ноября 2021 17:15

Госаудит нашел в Кривом Роге нарушений на 27 млрд грн: Вилкул все отрицает

  Комментировать
Госаудит нашел в Кривом Роге нарушений на 27 млрд грн: Вилкул все отрицает
Вилкул считает, что под него копают центральные власти. Фото: "Укрінформ"

В местном бюджете Кривого Рога Государственная аудиторская служба обнаружила нарушения на 27 млрд грн.

Временный городской голова Юрий Вилкул заявил, что будет судиться с Госаудитом.

Аудиторы вместе с другими государственными регуляторными органами проверили финансовую отчетность городского совета и коммунальных предприятий за период с 1 января 2019-го по 31 марта 2021 года.

Нашли нарушения земельного законодательства и самовольный захват посторонними лицами земельных участков более чем на 1,7 млрд грн.

Вилкул все обвинения отрицает. Сказал, это органы центральной власти пытаются установить контроль в городе. Ибо секретарем исполнительного комитета избрали Вилкула, а не представителя "Слуги народа".

Во времена президента Петра Порошенко такие проверки не смогли найти доказательств нарушений в Кривом Роге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Раде согласовали дату выборов мэра Кривого Рога

"Проверки были. После победы "неправильного кандидата" на выборах в мэры Кривого Рога в декабре прошлого года дали команду "фас" всем структурам в Украине. Направили ​​"зондер-команду", в которую были включены все возможные органы проверки Украины - более 100 человек. К тому же проверки усилились после смерти Константина Павлова. А особенно после того, как секретарем горсовета, а значит, исполняющим обязанности мэра, не стал представитель провластной партии", - сказал Вилкул.

15 августа мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли в загородном доме в селе Вильне с простреленной грудью.

Основными версиями гибели мэра полиция назвала самоубийство или доведение до самоубийства.

Исполняющим обязанности городского председателя стал Юрий Вилкул.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Госаудит нашел в Кривом Роге нарушений на 27 млрд грн: Вилкул все отрицает». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
ноября

Украина в первый и последний раз обыграла Францию

Изобретатель безопасной бритвы стал миллионером

Самое читаемое
В России мужчина умер после циничной шутки врача
В России мужчина умер после циничной шутки врача 1 Просмотров: 17055
Футболист &quot;Динамо&quot; рассказал, как Зеленский был готов работать у него всю ночь
Футболист "Динамо" рассказал, как Зеленский был готов работать у него всю ночь Просмотров: 13698
Очереди, пьянство и бедность. Как выживали люди в последние месяцы СССР
Очереди, пьянство и бедность. Как выживали люди в последние месяцы СССР
20
 1 Просмотров: 10143
Гороскоп на 15-21 ноября: какие неожиданности готовит неделя с лунным затмением
Гороскоп на 15-21 ноября: какие неожиданности готовит неделя с лунным затмением
 Просмотров: 10126
Спрашивает, мертв ли и хочет к матери: рассказали о состоянии 5-летнего, потерявшего в ДТП родителей
Спрашивает, мертв ли и хочет к матери: рассказали о состоянии 5-летнего, потерявшего в ДТП родителей Просмотров: 8433
Экономика
Бензин может подешеветь: обновили предельную стоимость топлива для АЗС
Бензин может подешеветь: обновили предельную стоимость топлива для АЗС Просмотров: 135
Активы владельца "Кернел" Веревского в Швейцарии могут быть заблокированы
Активы владельца "Кернел" Веревского в Швейцарии могут быть заблокированы Просмотров: 162
Пенсионерам увеличат выплаты: кто получит надбавку с 1 декабря
Пенсионерам увеличат выплаты: кто получит надбавку с 1 декабря Просмотров: 3942
Доллар подорожал после выходных
Доллар подорожал после выходных Просмотров: 324
Сертификация СП-2: В Германии прокомментировали решение о привлечении Украины
Сертификация СП-2: В Германии прокомментировали решение о привлечении Украины Просмотров: 1242
Больше всего комментируют
22
"Слуга народа" купил джип премиум класса за 1,1 млн грн
6
Разумкову уже не нравится сериал "Слуга народа"
5
Бывший соратник Зеленского: Уже пора думать об Украине после Зе
5
Антиукраинский телеканал Мураева "тепло" встретили в Кропивницком
5
В партии Зеленского думают снизить избирательный возраст
Голосов: 26931
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть