Госаудит нашел в Кривом Роге нарушений на 27 млрд грн: Вилкул все отрицает

Вилкул считает, что под него копают центральные власти. Фото: "Укрінформ"

В местном бюджете Кривого Рога Государственная аудиторская служба обнаружила нарушения на 27 млрд грн.

Временный городской голова Юрий Вилкул заявил, что будет судиться с Госаудитом.

Аудиторы вместе с другими государственными регуляторными органами проверили финансовую отчетность городского совета и коммунальных предприятий за период с 1 января 2019-го по 31 марта 2021 года.

Нашли нарушения земельного законодательства и самовольный захват посторонними лицами земельных участков более чем на 1,7 млрд грн.

Вилкул все обвинения отрицает. Сказал, это органы центральной власти пытаются установить контроль в городе. Ибо секретарем исполнительного комитета избрали Вилкула, а не представителя "Слуги народа".

Во времена президента Петра Порошенко такие проверки не смогли найти доказательств нарушений в Кривом Роге.

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"Проверки были. После победы "неправильного кандидата" на выборах в мэры Кривого Рога в декабре прошлого года дали команду "фас" всем структурам в Украине. Направили ​​"зондер-команду", в которую были включены все возможные органы проверки Украины - более 100 человек. К тому же проверки усилились после смерти Константина Павлова. А особенно после того, как секретарем горсовета, а значит, исполняющим обязанности мэра, не стал представитель провластной партии", - сказал Вилкул.

15 августа мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли в загородном доме в селе Вильне с простреленной грудью. Основными версиями гибели мэра полиция назвала самоубийство или доведение до самоубийства. Исполняющим обязанности городского председателя стал Юрий Вилкул.