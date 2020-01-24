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пятница, 24 января 2020 09:32

Гончарук поделился результатами форума в Давосе

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Гончарук поделился результатами форума в Давосе
Премьер заявил, что в Украине привлекательная экономика. Фото: "Вслух"

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук после Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что доверие международных партнеров к Украине усиливается.

"Встретился с премьер-министром Финляндии Санни Марин. Это была первая за последние 5 лет встреча двух премьер-министров Украины и Финляндии. Во время Всемирного экономического форума также имел возможность встретиться с одним из наших стратегических партнеров - премьер министром Польши Матеушем Моравецким. Имел также очень важную встречу с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Обсудили с ней ход выполнения предварительных мер, необходимых для утверждения согласованной на рабочем уровне программы расширенного финансирования", - рассказал премьер в Facebook.

Реализация этой программы означает для Украины дешевые ресурсы для заимствований и возможности для увеличения объемов инвестиций в экономику. Это приведет к росту промышленности и появлению новых рабочих мест.

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"Еще одна важная встреча - с президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти. Он положительно оценил сотрудничество с Украиной в 2019 году, а именно - успешность внедряемых реформ и достижения макроэкономической стабильности. 2020 - Год Эффективности в Украине. Планируем получить поддержку ЕБРР в крупных украинских проектах", - отметил Гончарук.

Он заявил, что в Украине одна из самых привлекательных экономик, которая продолжает развиваться.

"Поэтому пригласил инвесторов приезжать в Украину. А мы, правительство, гарантируем, что к каждому инвестору в Украине будет персональный подход и защита со стороны государства", - добавил премьер.

Премьер Алексей Гончарук заявил, что приоритетом для Украины в энергетической сфере будут энергосберегающие технологии, диверсификация поставок источников энергии и наращивание добычи природного газа, что предусматривает инвестиции в разведку и технологии.

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