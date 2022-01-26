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среда, 26 января 2022 11:04

Гетманцев предлагает снизить штрафы предпринимателям за РРО

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Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев предлагает уменьшить штрафы для плательщиков единого налога, которые с 1 января 2022 должны использовать РРО/ПРРО

Об этом заявил в Telegram утром 26 января.

"25 января прошло. Как и предполагалось, чуда не произошло. Систему РРО никто не отменил и не отменит, несмотря на мантры подонков и мошенников.

У тех нескольких тысяч ФЛП, которые еще не установили РРО, есть немного времени - до февраля, чтобы установить РРО. И, как и другие добросовестные коллеги, они фактически будут освобождены от штрафов на 2022 год", - говорится в сообщении.

Автор: t.me/getmantsevdanil
 

Поправка Гетманцева о снижении штрафов за нарушение при применении кассовых аппаратов предусматривает:

- 10% стоимости проданных с нарушениями товаров, работ или услуг при установке РРО/ПРРО до 1 февраля 2022 года;

- 50% - при установлении РРО/ПРРО до 1 марта 2022 года.

"Штрафы не будут применяться автоматически, а только по результатам налоговой проверки", - отмечает Гетманцев.

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С предпринимателей будут взиматься 100% суммы, уплаченной клиентом, но проведенной мимо кассового аппарата. За дальнейшие нарушения будут взиматься по 150% суммы. Такова действующая норма законопроектов о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг и применения регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг.

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