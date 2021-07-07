Где украинцам заработать летом

В этом году особенно сложно было подобрать к началу летнего сезона официантов, барменов, барист. Фото: pixabay.com

В этом году больше всего сезонной работы украинцам предлагают в гостинично-ресторанной отрасли, производстве, аграрном и секторе развлечений, строительства, логистики.

"Есть проблемы с подбором людей на открытые вакансии сезонной работы в гостинично-ресторанном бизнесе. В этом году особенно сложно было подобрать к началу летнего сезона официантов, барменов, барист, поваров. Ведь карантин нанес сильный удар по предприятиям сферы обслуживания. Люди начали массово меняли работу на такую, которая не зависит от карантинных ограничений, или профессии в целом", - рассказала Gazeta.ua Елена Кирильевнина, руководитель отдела по работе с партнерами Jooble.

В то же время почти 75% опрошенных украинцев не готовы отказаться от сезонных заработков из-за распространения коронавируса.

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"Карантин существенно повлияли на финансовые возможности людей. Особенно тех, кто зарабатывает преимущественно физическим трудом. Поэтому сезонная подработка - это выход из ситуации. Несмотря на угрозу коронавируса, люди едут отдыхать на черноморское побережье, в Карпатах и ​​на Херсонщине активно выращивают сезонные ягоды, овощи и фрукты", - объясняет Кирильевнина.

Преимущественно украинцы на сезонной работе ожидают получать 10-15 тыс. грн заработной платы в месяц.

Ради сезонной работы к миграции внутри Украины готовы более 38% респондентов. Преимущественно люди ищут возможности дополнительного заработка. В то же время 37,3% опрошенных, согласных работать летом, не имеют постоянной работы. Среди других мотивов - предоставление работодателем жилья на время работы (36,9%), любовь к путешествиям (27,6%), официальное трудоустройство (21,7%), свидетельствуют результаты опроса Jooble.