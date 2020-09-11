Где самый благоприятный бизнес-климат: назвали неожиданного лидера рейтинга

Опросили 5,115 тыс. предпринимателей из 24 городов. Фото: unsplash.com

Хмельницкий возглавил рейтинг городов Украины по благоприятности бизнес-климата. Он получил 72,96 балла из максимальных 100.

В категорию городов с наиболее благоприятными условиями для ведения бизнеса попали Ивано-Франковск - 66,95 балла, Львов - 66,15, Винница - 66,45, Тернополь - 63,89 и Чернигов - 62,88. Об этом говорится в результатах исследования "Индекс конкурентоспособности городов Украины в 2019-2020 годах".

Как сообщила исполнительный директор Института экономических исследований и политических консультаций Оксана Кузякив, Киев оказался в группе городов с низким индексом конкурентоспособности (21-е место, 44,1 балла). Сюда также вошли Черкассы (19-е место, 46,07), Полтава (20-е место, 44,91), Запорожье (22-е место, 44,41), Одесса (23-е место, 40,80) и Херсон (24-е место, 31,62), пишет "Экономическая правда".

Во время исследования в течение января–апреля по телефону опросили 5,115 тыс. предпринимателей из 24 городов, то есть не менее 200 предпринимателей из каждого города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Провайдеров хотят заставить раскрывать данные пользователей для борьбы с киберпреступностью

В группу городов со средним показателем индекса вошли Краматорск (7-е место, 58,84 балла), Черновцы (8-е место, 58,72), Луцк (9-е место, 55,33), Ровно (10- место, 54,53), Житомир (11-е место, 53,75), Ужгород (12-е место, 53,69), Харьков (13-е место, 51,80), Кропивницкий (14-е место , 50,81), Днепр (15-е место, 50,68), Сумы (16-е место, 49,91), Николаев (17-е место, 49,52), Северодонецк (18-е место, 49,50 ).

Предприниматели в регионах чаще всего среди препятствий для ведения бизнеса называли высокие налоги (34%), низкий потребительский спрос (32,5%), дефицит квалифицированной рабочей силы (32%), недостаток финансовых средств (22%).

"Только 15% предпринимателей отметили коррупцию на местном уровне", - сказала Кузякив.

Ивано-Франковск занял первое место в рейтинге лучших городов для ведения бизнеса в Украине, по версии сентябрьского выпуска Forbes.