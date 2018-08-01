"Газпром" в быстром темпе выводит иностранные активы

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Российский "Газпром" выводит иностранные активы, чтобы не допустить их ареста по требованию НАК "Нафтогаз Украины" о взыскании выигранных в Стокгольмском арбитраже средств. "Газпром" в спорах с "Нафтогазом" не управляется коммерческой логикой и не платит в ущерб себе. Сказал коммерческий директор НАК Юрий Витренко в интервью DW.

В то же время чиновник подчеркнул, что следующим шагом будет продажа на аукционах арестованных в Швейцарии, Англии и Нидерландах активов.

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"Но это по сценарию, если" Газпром "соблюдает закон и не оказывает каких-то противоправных действий. Они уже занимаются выводом активов. Если все завершится уголовными процессами, это может затянуться на еще больший промежуток времени", - добавил он.

Если ПАО "Газпром" не выплатит НАК "Нафтогаз" $2,56 млрд, европейское имущество российской компании будут продавать на аукционах.