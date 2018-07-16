Как Газпром погасит часть долга перед Нафтогазом

Средства от продажи европейского имущества российской компании будут покрывать долг перед НАК "Нафтогаз". Фото: novorosinform.org

Если ПАО "Газпром" не выплатит НАК "Нафтогаз" $2,56 млрд, европейское имущество российской компании будут продавать на аукционах.

"Если Газпром не заплатит. Тогда, соответственно, их активы, которые арестовывают по всей Европе, будут реализовываться на аукционах. Мы должны получать деньги от реализации этих активов на аукционах", - написал в Twitter коммерческий директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко.

В Швейцарии судебные исполнители проводят действия для ареста акций проектных компаний морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2". 5 июня голландский суд удовлетворил ходатайство об аресте долей ПАО "Газпром" в его голландских дочерних компаниях и задолженности этих дочерних компаний.

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В то же время Апелляционный суд округа Свеа приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража по спору между Газпромом и Нафтогазом в рамках контракта на транзит газа. В Газпроме сообщили, что решение суда лишает НАК "Нафтогаз" оснований для попыток ареста активов российской компании за рубежом.

18 июня Нафтогаз направил представление в Апелляционный суд округа Свеа с целью разблокировать процедуру принудительного взыскания долга с российской компании в рамках выполнения решения Стокгольма.

28 февраля 2018-го в Стокгольмском арбитраже Нафтогаз добился компенсации в сумме $4,63 млрд за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром должен уплатить $2,56 млрд в пользу Нафтогаза. 2 марта в российской компании заявили о намерении разорвать действующие контракты с Нафтогазом.