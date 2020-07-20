Газохранилища почти полные: в правительстве объяснили, как готовятся к зиме

 
Ексклюзивы
1/5
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 207
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
Просмотров: 2682
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
1 Просмотров: 945
"Думала, Антоненко - женщина": Дугарь рассказала, как познакомилась с фигурантами дела Шеремета
"Думала, Антоненко - женщина": Дугарь рассказала, как познакомилась с фигурантами дела Шеремета
1 Просмотров: 711
Кредиты, доллар и инфляция: какие задачи стоят перед новым главой НБУ
Кредиты, доллар и инфляция: какие задачи стоят перед новым главой НБУ
Просмотров: 270
Профессиональный банкир, но без опыта в вопросах курсовой политики - что известно о новом главе Нацбанка
Профессиональный банкир, но без опыта в вопросах курсовой политики - что известно о новом главе Нацбанка
Просмотров: 612
Как повлияет на коммунальные счета открытия рынка газа в Украине
Как повлияет на коммунальные счета открытия рынка газа в Украине
Просмотров: 486
Как Википедию превращают в источник черного политического пиара
Как Википедию превращают в источник черного политического пиара
Просмотров: 360
Состав населения в Крыму стремительно меняется - правозащитница
Состав населения в Крыму стремительно меняется - правозащитница
1 Просмотров: 4815
"Уже едешь, сынок, домой" - в Киеве попрощались с Героем Украины Тарасом Матвеевым
"Уже едешь, сынок, домой" - в Киеве попрощались с Героем Украины Тарасом Матвеевым
Просмотров: 6741
Фото
Все фото
8
6
5
20
7
Бизнес на ягодах – фермер объяснил особенности дела
Бизнес на ягодах – фермер объяснил особенности дела
Начали продавать зелень, даже когда не имели этикетки – переселенки рассказали о необычном бизнесе
Начали продавать зелень, даже когда не имели этикетки – переселенки рассказали о необычном бизнесе
Украинка рассказала, какие специалисты нужны в Турции
Украинка рассказала, какие специалисты нужны в Турции
Сумчане проводят необычные экскурсии с дегустациями
Сумчане проводят необычные экскурсии с дегустациями
Семья львовян создала бизнес на отходах мебельного производства
Семья львовян создала бизнес на отходах мебельного производства
Видео
Все видео
5 лет назад Нацбанк стал независимым: что изменилось
5 лет назад Нацбанк стал независимым: что изменилось
В парламенте создано межфракционное объединение "За развитие атомной энергетики"
В парламенте создано межфракционное объединение "За развитие атомной энергетики"
На границе не уменьшаются очереди из заробитчан: как людей спасают от жары
На границе не уменьшаются очереди из заробитчан: как людей спасают от жары
Зеленский объяснил свое оскорбительное выступление об Украине
Зеленский объяснил свое оскорбительное выступление об Украине
Металлические 10 грн появятся в обращении на этой неделе
Металлические 10 грн появятся в обращении на этой неделе
Интервью
1/5
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1197
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 4995
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1431
Кто будет председателем Нацбанка
Кто будет председателем Нацбанка
Просмотров: 1908
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
3 Просмотров: 3564
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
19 июля 2020
Просмотров: 711
Прорвало
– У нас новий сусід. Можеш із ним не вітатися. Усе рівно не відповість, – попереджають батьки, коли приїжджаю гостювати в село під ...
понедельник, 20 июля 2020 13:45

Газохранилища почти полные: в правительстве объяснили, как готовятся к зиме

  Комментировать
Газохранилища почти полные: в правительстве объяснили, как готовятся к зиме
Украинские хранилища газа заполнены на 68% pixabay.com

Украина снижает транзит и увеличивает импорт газа. Это уже сказалось на объемах голубого топлива, которые страна накапливает в подземных хранилищах (ПХГ), свидетельствуют данные государственной компании "Оператор ГТС Украины".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Центрэнерго начало покупать уголь по формуле Роттердам+

Так, по состоянию на 18 июля в ПХГ было накоплено 21,2 млрд куб. м газа. В целом запасы газа в ПХГ 18 июля были на 41% больше, чем в аналогичную дату 2019 года (15 млрд куб. м). В целом хранилища газа заполнены на 68%.

Суточный объем импорта газа в Украину из Евросоюза достиг рекордного уровня с 2014 года.

Украина начала импортировать из Евросоюза по 70 млн куб. м газа в сутки. Предыдущий рекорд был установлен в 2014 году, когда Украине поставляла газ Россия, заявил глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Газохранилища почти полные: в правительстве объяснили, как готовятся к зиме». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
июля

На Марсе не выявили признаков жизни

Нил Армстронг пробыл на Луне более 2 час.

Заднее и лобовое стекло "Запорожца" могли поменять местами

ООН сделала заявление о статусе Севастополя

Короля вбили на пороге мечети

Сладкие рекорды: показали самый длинный в мире торт

Студент расстрелял 12 человек в кинотеатре

Пират открыл путь в Гренландию

Фюрера спасла дубовая столешница

Журналиста подорвали в автомобиле в центре Киева

Самое читаемое
Сексуальная и зажигательная: соблазнительные фото горячей спортсменки
Сексуальная и зажигательная: соблазнительные фото горячей спортсменки
11
 Просмотров: 15633
Отомстил за сына. Появилось видео резонансного убийства в Черновцах
Отомстил за сына. Появилось видео резонансного убийства в Черновцах
 Просмотров: 11160
Фото животных, которых &quot;природа&quot; наградила интересной внешностью
Фото животных, которых "природа" наградила интересной внешностью
9
 Просмотров: 9036
Кличко заявил, что его сын идет в мэры Киева
Кличко заявил, что его сын идет в мэры Киева Просмотров: 7713
Кадыров-Зеленскому: &quot;Вам придется ответить передо мной!&quot;
Кадыров-Зеленскому: "Вам придется ответить передо мной!"
 7 Просмотров: 5067
Экономика
Работы для украинцев за рубежом увеличилось: какие страны самые популярные
Работы для украинцев за рубежом увеличилось: какие страны самые популярные
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
 Просмотров: 207
Доллар может резко пересечь новую отметку: эксперт объяснил причины
Доллар может резко пересечь новую отметку: эксперт объяснил причины 1 Просмотров: 576
Покупаем больше, чем продаем: импорт сыра увеличился втрое
Покупаем больше, чем продаем: импорт сыра увеличился втрое Просмотров: 72
Mastercard изменит правила конвертации валют при оплате долларовыми и евровыми картами
Mastercard изменит правила конвертации валют при оплате долларовыми и евровыми картами Просмотров: 162
Больше всего комментируют
7
Кадыров-Зеленскому: "Вам придется ответить передо мной!"
4
Третьякова заявила, что депутатская зарплата слишком мала
3
Расстреляна группа украинских военных имела белое маркировки и придерживалась договоренностей
2
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
1
Фото с акции под Верховной Радой, где полицейский напал на учительницу, возмутило соцсети
Голосов: 24896
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua