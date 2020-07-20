Газохранилища почти полные: в правительстве объяснили, как готовятся к зиме

Украинские хранилища газа заполнены на 68% pixabay.com

Украина снижает транзит и увеличивает импорт газа. Это уже сказалось на объемах голубого топлива, которые страна накапливает в подземных хранилищах (ПХГ), свидетельствуют данные государственной компании "Оператор ГТС Украины".

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Так, по состоянию на 18 июля в ПХГ было накоплено 21,2 млрд куб. м газа. В целом запасы газа в ПХГ 18 июля были на 41% больше, чем в аналогичную дату 2019 года (15 млрд куб. м). В целом хранилища газа заполнены на 68%.

Суточный объем импорта газа в Украину из Евросоюза достиг рекордного уровня с 2014 года. Украина начала импортировать из Евросоюза по 70 млн куб. м газа в сутки. Предыдущий рекорд был установлен в 2014 году, когда Украине поставляла газ Россия, заявил глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.