Фонд госимущества намерен возвращать под контроль важнейшие госпредприятия - замглавы ФГИ Кудин

В ноябре 2020 Фонд госимущества изменил устав ЗТМК. Фото: Цензор.НЕТ

Фонд госимущества Украины, вопреки противодействию отдельных групп влияния, намерен продолжать возвращать под контроль важнейшие госпредприятия. Примером является Запорожский титано-магниевый комбинат, отмечает в своей колонке на "Интерфакс-Украина" Денис Кудин.

В 2013 году правительство Украины передало Tolexis Trading Limited, принадлежащей Дмитрию Фирташу, 49% акций ЗТМК в обмен на инвестиционные обязательства в 110 млн долларов, однако модернизация комбината проведена так и не была проведена. 51% акций осталось у государства, однако операционный контроль над ЗТМК находился в руках структур Фирташа.

"По состоянию на сегодняшний день в составе Фонда госимущества сформирована группа юристов, которая во взаимодействии с правоохранительными органами в рамках судебных разбирательств проливает свет на происходящее на ЗТМК с 2013 года, работая над возвратом принадлежащих Tolexis Trading Limited акций государству", - заявил Кудин.

По словам Кудина, в связи с действиями подконтрольной Дмитрию Фирташу компании Tolexis Trading Limited, а также бывшего руководства ЗТМК во главе с Владимиром Сиваком, общая сумма убытков комбината за 2018-2019 годы составила более 1,4 млрд гривен, а падение производственных возможностей комбината превысило 50% в сравнении с проектной мощностью - с 900 до 390 тонн титановой губки в месяц.

В ноябре 2020 Фонд госимущества изменил устав ЗТМК, лишив Tolexis Trading Limited приоритетного права на выкуп государственного пакета акций ЗТМК в 51%. Кроме того, ЗТМК был включен в список объектов приватизации для разблокирования счетов и продолжения хозяйственной деятельности. При этом в Фонде госимущества подчеркивают, что проведение приватизации возможно только после возврата 49% акций ЗТМК, принадлежащих Tolexis Trading Limited, государству.

"Словом, несмотря на очевидное давление отдельных групп влияния, Фонд госимущества намерен и впредь проводить последовательную политику по возвращению контроля над важнейшими государственными предприятиями. Мы уверены, что проведение финансового оздоровления и модернизации ЗТМК, а также дальнейшее проведение справедливого прозрачного конкурса по приватизации запорожского комбината станет положительным сигналом для национальных и международных игроков, которые готовы реально инвестировать в экономику Украины. Украине так сильно нужен экономический рост - развитие ЗТМК может обеспечить дополнительно 0,25% роста ВВП уже в 2022 году", - отмечает замглавы ФГИ.