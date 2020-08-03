Финпроблемы Центрэнерго создают угрозы для углепрома и стабильности энергетической системы Украины

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Центрэнерго накапливает долги, будучи вынужденным продавать электроэнергию дешевле себестоимости ввиду решений НКРЭКУ. В свою очередь ухудшение финансового состояния Центрэнерго, являющегося единственным потребителем добываемого на госшахтах угля, создает угрозу для угледобывающей отрасли страны и стабильности энергосистемы в целом.

Об этом сообщается в материале на Delo.ua.

"А вот Центрэнерго действительно осталась крайней в аукционе щедрости НКРЭКУ. Себестоимость производства электроэнергии на ее ТЭС – около 1,6 грн за кВт-ч при работе на угле. Постоянные изменения нагрузки тоже выливаются в дополнительные расходы. Напоминаю, продается электроэнергия при этом по 1,2 грн за кВт-ч. Плюс ко всему, Центрэнерго - единственный потребитель угля с государственных шахт, то есть их существование и доход напрямую зависят от финансовой ситуации на предприятии.

В итоге мы попадаем в парадоксальную ситуацию, когда убытки решили возложить именно на ту госкомпанию, от которой зависит существование угольной отрасли и работа всей энергосистемы Украины. Пусть правительство и собирается постепенно закрывать шахты, но мгновенно трудоустроить десятки тысяч их работников – не такая простая задача. Пока ее решение не найдено – в интересах государства поддерживать отрасль и не допускать социального кризиса, постепенно закрывая самые убыточные шахты и создавая новые рабочие места в других сферах.

Сейчас Центрэнерго еще справляется, обеспечивает шахтеров и собственных сотрудников работой, постепенно накапливая долги. Ситуация усложняется еще и миллиардной задолженностью перед предприятием со стороны уже не функционирующего "Энергорынка". Не говоря о том, что "Энергорынок" должен не только Центрэнерго, и с этими долгами тоже нужно что-то делать, однако, создаётся впечатление, что о них попросту забыли. Или кто-то старается, чтобы все забыли", - указано в материале", - указано в материале.

Для решения проблем в энергетической отрасли соответствующие решения должен принять антикризисный штаб во главе с премьер-министром, считает автор статьи: "В любом случае последнее слово должно быть за теми, кто определяет судьбу государства. Антикризисный штаб во главе с премьером уже озвучил свой план урегулирования энергетического кризиса, посмотрим насколько жизнеспособным он окажется на практике".

Отметим, Центрэнерго, в структуре которого находятся Трипольская, Углегорская и Змиевская ТЭС, входит в список объектов большой приватизации. Ожидается, что большая приватизация возобновится после стабилизации ситуации на финансовых рынках.