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среда, 29 апреля 2020 14:16

Финансовые советы в условиях карантина: от планирования бюджета до кредита

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Финансовые советы в условиях карантина: от планирования бюджета до кредита
Взять деньги в долг условиях самоизоляции несложно. Фото: Потребительские кредиты

Миллионы наших сограждан в последний месяц оказались в довольно трудном финансовом положении – из-за эпидемиологической угрозы, невозможности работать, закрытия бизнеса, отсутствия денежной подушки или накоплений на черный день.

Несмотря на то, что введенные ограничительные меры – это реальная необходимость, проблем у простых людей от этого не становится меньше. Приходится пересматривать свои источники дохода, тщательно планировать бюджет, думать о возможных займах, о том, как взять кредит через интернет, но не попасть в долгосрочные долги и так далее.

Соблюдаем изоляцию

К сожалению, даже если у вас пропал источник дохода, искать открытые вакансии в условиях карантина – не лучшая идея. Откажитесь от выхода на улицу без крайней необходимости, рассмотрите варианты удаленного трудоустройства и работы – как по специальности, так и в формате фриланса. Помните, что в условиях кризиса в Сети много мошенников.

Узнайте о льготных программах от государства и региональных властей, в том числе для тех, кто потерял работу из-за карантина, вынужден сидеть в неоплачиваемом отпуске, имеет на иждивении детей и так далее.

Многое сегодня можно сделать онлайн, в том числе подать документы в ведомственные учреждения, заказать товары с доставкой домой, подать заявку на кредит в банки или МФО, устроиться на работу и так далее.

Пересматриваем расходы

В условиях, когда давать точные прогнозы о конце карантина и возвращению к трудовой деятельности невозможно, следует ограничить расходы. Откажитесь от развлечений, доставки деликатесов, онлайн шопинга.

Планируйте бюджет с учетом того, что при худшем сценарии карантин может продлиться еще на несколько месяцев. Если вы можете отказаться от каких-то покупок, ограничиваясь продуктами питания, бытовой химией и лекарствами – сделайте это.

С осторожностью берите в долг

Взять деньги в долг условиях самоизоляции несложно. Многие сервисы предлагают выдачу денег на карту без необходимости физического присутствия в офисе. Например, SOS CREDIT. Все документы подаются онлайн, и если заявка будет одобрена, деньги придут на карту банка. Однако стоит понимать, что проценты за такие кредиты будут большими, как и штрафы в случае просрочки.

Стоит тщательно взвесить все финансовые риски в случае оформления займа – не брать кредит, если это вообще возможно, не брать в долг большие суммы и на длительный срок, просчитывать общую переплату.

Если не предвидится финансовых поступлений в ближайшем будущем – кредит в банке или МФО совсем скоро может стать еще большей проблемой уже. На всякий случай узнайте о льготных кредитах, возможной пролонгации или кредитных каникулах.

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Дата
29
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