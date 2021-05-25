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вторник, 25 мая 2021 16:02

Филип Моррис планирует до 2023 г. оборудовать 100% электронных бездымных устройств технологией проверки возраста

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Филип Моррис планирует до 2023 г. оборудовать 100% электронных бездымных устройств технологией проверки возраста
Эту технологию компания уже запустила в Новой Зеландии в 2020 г. Фото: Ldaily

Philip Morris International (PMI) опубликовала второй Интегрированный отчет по эффективности в социальной сфере, охране окружающей среды и корпоративном управлении.

Из-за пандемии COVID-19 в интегрированном отчете основной фокус сделан на защиту сотрудников, поддержку проектов по устойчивому развитию и преодоление экономических вызовов, вызванных пандемией.

В рамках трансформации бизнеса PMI представила две новые цели до 2025 г.: бездымная продукция должна быть доступной в 100 странах, а чистый годовой доход от ее реализации должен составлять не менее 1 млрд. долларов.

"Я с гордостью представляю отчет с нашими достижениями за последние пять лет. В 2020 г. на бездымную продукцию приходилась почти четверть чистого дохода компании, тогда как в 2015 г. этот показатель был практически нулевым. Наши новые амбициозные цели свидетельствуют об уверенности кардинально изменить долгосрочное устойчивое будущее компании, которое принесет пользу акционерам, потребителям и обществу", – отметил генеральный директор PMI Яцек Ольчак.

Несмотря на то, что подавляющее большинство продаж компании составляют сигареты, PMI стремится полностью заменить их продуктами, исключающими горение, которые нагревают табак и испаряют аэрозоль с никотином.

Компания стремится, чтобы к 2025 г. более 40 млн. совершеннолетних курильщиков, которые не готовы отказаться от этой привычки, перешли на бездымные продукты PMI. При этом доля такой продукции, по прогнозу, составит 50% чистого годового дохода компании.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. основной бездымный продукт компании – IQOS – доступен для продажи в 64 странах. Количество пользователей уже превысило 17,5 млн, из них 12,7 млн – бывшие курильщики, которые полностью перешли на IQOS, отказавшись от сигарет.

В 2020 году компания инвестировала 495 млн. долларов в инновационные исследования и разработки, 99% которых были направлены на исследования бездымной продукции.

Также в 2020 г. чистый доход PMI от продажи бездымной продукции составил 23,8% всего чистого дохода компании по сравнению с 0,2% в 2015 г. А объем поставок бездымной продукции PMI - более 10% по сравнению с 0,1% в 2015 г.

По данным отчета, в условиях пандемии в 2020 г. 100% производителей табака и работников фермерских хозяйств – поставщиков PMI – были обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Также в 2020 году компания сократила выбросы CO2 на 26% в собственной деятельности и на 18% в цепи снабжения.

Компания поставила себе цель: к 2023 году 100% электронных бездымных устройств должны быть оснащены технологией проверки возраста пользователя. И, более того, в августе 2020 г. в Новой Зеландии PMI уже запустила IQOS VEEV – первое электронное устройство, оснащенное технологией проверки возраста.

PMI продолжила реализацию программы CIRCLE по переработке бездымных электронных устройств и достигла показателя 84% в утилизации устройств IQOS, возвращенных в центры CIRCLE.

Также компания уделяет внимание проблемам защиты лесов от вырубки (в 2020 г. компания обеспечила 100% закупок без риска вырубки реликтовых лесов) и гендерной равности (в декабре 2020 г. 37,2% руководящих должностей в PMI занимали женщины).

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