Фермеры могут потерять свой бизнес за сезон

Фермеры могут потерять свой бизнес, если потеряют сезон продажи товара pixabay.com

Наибольший риск для Украины - открыть секторы экономики рано и второй раз приостановить экономику, рассказал Gazeta.ua Алексей Кущ, эксперт по вопросам экономики Института Growford.

"Главная проблема в том, что у нас нет адаптивной эпидемиологической и карантинной ситуации. Когда в других странах говорят о секторальном открытии экономики, там есть четкая экономическая модель, и она является производной от карантинной. Базируется на выборке данных на основе массового тестирования людей. У нас нет презентабельной выборки относительно карантина, и все решения принимаются безосновательно. Есть риск того, что в мае будет ослабление карантина, а в июне может быть рецидив. Если экономику придется ослабить второй раз - это будет худший сценарий", - заметил экономист.

Различные секторы экономики будут так или иначе давить на власть для того, чтобы получить определенные экономические послабления.

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"Последствия для производителей катастрофические. Фермеры не являются мощным бизнесом с большим запасом ликвидности. Если сезон теряется, то теряется сам бизнес. Правительство должно было бы это учесть и дать послабление такому бизнесу", - говорит Алексей Кущ.

Имеем определенный дефицит продуктов в Украине второй год. И карантин на это влияния не имел. Кризис в сельском хозяйстве начался раньше.

"Последние несколько лет сокращается производство в домашних и фермерских хозяйствах. Увеличивается производство в крупных аграрных компаниях, которые специализируются на монокультурах. Второй год идем путем упрощения профиля аграрного производства, и фактически в этом году и в следующем мы будем переходить на экспорт монокультур: кукурузы, рапса, подсолнечника, пшеницы. А импортировать будем овощи, фрукты. Мы уже столкнулись с дефицитом молочного сырья: вырезается молочное стадо, животноводство фактически в упадке. Единственное, что развивается - птицефабрики. За счет олигархов в этом бизнесе. То есть государство фактически уничтожает малые фермерские хозяйства и поддерживает агрокомплексы", - пояснил эксперт.

Украина не имеет возможности продолжать карантин на длительное время. Начнет выходить из него как только пройдет пик заболеваемости. У президента и его Офиса есть четкое понимание, как должна двигаться Украина в данном случае. Украинская экономика в базовом сценарии, который представляет Кабмин - это минус 5% 2020-го Об этом рассказал советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.