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понедельник, 16 августа 2021 10:23

Фермерам пообещали выплаты за потерю урожая

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Кабмин принял решение о поддержке небольших фермерских хозяйств. Речь идет о потере части посевов озимых или зерновых культур.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
  Программа распространяется на хозяйства, которые обрабатывают до 50 га земли
Программа распространяется на хозяйства, которые обрабатывают до 50 га земли

Фермеры, которые из-за засухи потеряли значительную часть посевов озимых или зерновых культур, получат более 4,5 тыс. грн за 1 га. Программа распространяется на хозяйства, обрабатывающие до 50 га земли, пишет ТСН.

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Правительство установило механизм предоставления бюджетной субсидии производителям гречки. Фермеры получат до 5 тыс. грн за 1 га. Это касается аграриев, обрабатывающих не более 300 га.

С начала года количество предпринимателей в Украине выросло на 31 791. В январе 2021 их насчитывалось 1 900 012. В июне было 1 931 803. Прекратили работу почти 12 тыс. ФЛП. Больше всего в сферах: оптовая торговля, складское хозяйство, оказание социальной помощи, теле- и радиовещание, авиационный транспорт.

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Дата
16
августа

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